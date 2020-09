México.- Uno de los altos cargos implicados en las desapariciones de 'Ayotzinapa' ha huido a Israel

14/09/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA MÉXICO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha revelado este lunes que el exdirector del Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado de manipular pruebas sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en 2014, ha huido a Israel.



México ha informado ya al gobierno israelí de que Zerón tiene una orden de detención en su contra, ha explicado López Obrador en su conferencia matutina.



Además, López Obrador ha reiterado que el próximo 26 de septiembre, cuando se cumple el aniversario de la desaparición, se dará a conocer un informe general sobre el estado de la investigación, de la que hay "avances importantes".



"Se descarta la mal llamada verdad histórica. Esto lo dio a conocer el fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados. Es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos, es el caso de Tomás Zerón", ha apuntado.



Sobre Zerón hay elementos suficientes "para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad". Por ello no se puede considerar a Zerón como perseguido político y el Gobierno de Israel "no podría, lo digo respetuosamente, dar protección a una persona con estas características, no sería justo".



Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.



La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Con la llegada de López Obrador al poder se reabrió la investigación de lo sucedido.