México notifica a Israel orden de aprehensión contra implicado en caso Ayotzinapa

México notifica a Israel orden de aprehensión contra implicado en caso AyotzinapaMéxico, 14 Set 2020 (AFP) - El gobierno de México dijo este lunes que notificó a Israel que hay una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, quien fuera uno de los investigadores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acusado de irregularidades en su labor y quien fue ubicado en ese país. "Ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión" contra Zerón, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa, y agregó que el exfuncionario no debe considerarse un perseguido político."Hay prófugos (del caso Ayotzinapa), es el caso del señor Zerón, que estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel", indicó el mandatario. "El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características", dijo. "No sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida". Zerón, quien era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General -hoy Fiscalía- cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, salió de México y es buscado por la Interpol, informó en junio la fiscalía. A inicios de julio, la cancillería mexicana dijo que el exfuncionario había sido ubicado en Canadá.Zerón es conocido como uno de los artífices de la llamada "verdad histórica", versión oficial del caso presentada en enero de 2015 por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que fue rechazada por los familiares.Los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.Esa noche, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones. Pero fueron detenidos por policías coludidos con integrantes del crimen organizado. La versión de la administración pasada sostenía que el cartel Guerreros Unidos había hecho desaparecer a los estudiantes tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.yug/yow