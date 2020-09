México.- López Obrador presentará una propuesta al Senado para consultar sobre enjuiciar a los expresidentes

15/09/2020 El presidente de México, andrés Manuel López Obrador. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FRANCISCO ESTRADA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes que presentará ante el Senado un proyecto de ley para llevar a cabo consultas populares para decidir si los antiguos mandatarios son sometidos a juicio, en caso de que no se logren reunir las firmas ciudadanas necesarias, a pocas horas de que concluya el tiempo límite.



"Si no se llega al número de firmas porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta", ha dicho el presidente mexicano durante su comparecencia matutina habitual.



López Obrador ha explicado que le ampara la ley y que por tanto, "va haber solicitud de consulta", ya que si no se logran reunir las firmas necesarias, ha dicho, presentará "mañana el escrito correspondiente".



El Gobierno necesita 1.727.000 firmas ciudadanas para que se aprueben estas consultas populares, pero existe también la posibilidad de que sean los legisladores, o el propio presidente, quienes propongan ante el Senado la posibilidad de eliminar el fuero que protege a los antiguos presidentes de ser enjuiciados por casos de corrupción.



El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del presidente mexicano ha desplegado desde el pasado 30 de agosto una campaña por todo el país para recabar las firmas necesarias.



En las últimas horas, algunos colectivos y simpatizantes del partido han pedido redoblar los esfuerzos, pues tal y como ellos mismos han asegurado, según recoge el periódico 'Milenio', todavía no disponen de datos preliminares sobre las firmas recabadas.



Hace unas semanas, López Obrador ya lanzó esta propuesta después de las declaraciones del que fuera director de la petrolera estatal PEMEX Emilio Lozoya quien señaló al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y a Felipe Calderón (2006-2012) por formar parte de una red de corrupción con la que se habría beneficiado a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de sumas millonarias.