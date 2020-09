Los Jaime I se deliberarán por videoconferencia a causa de la Covid-19

El jurado de los Premios Rey Jaime I hace público los nombres de los galardonados en 2019. EFE/Biel Aliño/ Archivo

Valencia, 14 sep (EFE).- La reunión de los jurados de los Premios Rey Jaime I 2020, que este año cumplen su trigésimo segunda edición, se celebrará el 19 de octubre por videoconferencia con los 20 Premios Nobel que forman parte de los mismos, ya que no podrán desplazarse a Valencia por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19.

Para la deliberación de los premiados también conectarán por vídeconferencia los miembros del jurado que no residan en la Comunidad Valenciana y solo estarán de forma presencial, en un acto en Capitanía de Valencia, aquellos que puedan desplazarse desde Castellón, Valencia o Alicante, según han informado a EFE fuentes de la Fundación de los Premios Rey Jaime I.

También se hará por streaming la declaración institucional que la Fundación realiza todos los años y no se celebrará ningún acto social ni los jurados acudirán a colegios, universidades o centros de investigación como se ha hecho en pasadas ediciones.

El 20 de octubre sí que se celebrará la proclamación de los galardonados en el Palau de la Generalitat con una "presencia mínima" de asistentes, mientras que la entrega de los galardones se realizará a finales de noviembre y, según las fuentes, la Casa Real ha expresado su "compromiso firme" de asistir al acto, siempre a expensas de cómo se desarrolle la pandemia.

Este año, el jurado de los galardones en las distintas categorías -Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor- estará compuesto por cerca de un centenar de personas, de las cuales 20 son Premio Nobel en diferentes disciplinas.

Hasta el cierre de plazo de presentación de candidaturas, el pasado 4 de mayo, se recibieron en la sede de la Fundación 220 candidaturas, con un 20 % de mujeres entre ellas.

Destaca la categoría del Emprendedor, con un total de 71 aspirantes, o Investigación Médica con 44 candidatos. El resto corresponde a 30 en la modalidad de Investigación Básica, 20 en Economía, 27 en Medio Ambiente y 28 en Nuevas Tecnologías.

Entre los remitentes se encuentran prestigiosos profesores de universidades, instituciones académicas e investigadores de centros de investigación nacionales, según las fuentes.

La Reunión de Jurados es la única cita de Europa que reúne a un número tan considerable de Premios Nobel. Además, como cada año, el jurado contará con la presencia de los principales empresarios del país como ya es habitual todos los años en el jurado del Emprendedor.