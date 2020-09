Los Cachorros apisonan a los Cerveceros por 12-0

Alec Mills (c) de los Cachorros de Chicago celebra con sus compañeros de equipo después de vencer a los Cerveceros de Milwaukee en Miller Park en Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.), hoy 13 de septiembre de 2020. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Milwaukee (EE.UU.), 13 sep (EFE).- Los Cachorros de Chicago barrieron este domingo a los Cerveceros de Milwaukee por 12-0 en un juego sin 'hits' y de firme control del lanzador diestro Alec Mills, quien trabajó la ruta completa.

Mills (5-3) consiguió que el guardabosques Jace Peterson, quien reemplazó a Christian Yelich, conectara roletazo de rutina al campocorto el puertorriqueño Javier Báez con dos 'outs' en la novena. De esa manera Báez completó la jugada.

Mills (5-3) realizó 114 lanzamientos y se apuntó el decimosexto juego sin 'hits' de Chicago.

Mills ponchó a cinco y dio tres pasaportes. Sus cinco ponches son la menor cantidad en un juego sin 'hits' de los Cachorros desde que lo logró Ken Holtzman en 1969.

Sólo indujo cinco swings y fallos, empatado con Dallas Braden, de los Atléticos de Oakland, durante su juego perfecto en 2010 por la menor cantidad en un juego sin 'hits' desde al menos 1988.

El as de los Medias Blancas de Chicago, Lucas Giolito, lanzó el otro juego sin 'hits' del béisbol esta temporada contra los Piratas de Pittsburgh el 15 de agosto.

Mills fue seleccionado en la vigésimo segunda ronda del draft por Kansas City en 2012 y se sometió a una cirugía Tommy John en 2013.

Había sido titular apenas seis partidos de Grandes Ligas antes de esta temporada, pero rompió la rotación de Chicago debido a una lesión de José Quintana.

Tuvo registro de 2-0 con efectividad de 1.38 en sus primeras dos aperturas, tuvo problemas en sus siguientes cinco, pero lanzó sólidamente el martes contra los Rojos de Cincinnati con seis entradas en blanco. El juego sin hits redujo su efectividad a 3.93.

El lanzador de los Cachorros Carlos Zambrano había lanzado el único juego sin 'hits' en Miller Park contra los Astros de Houston el 14 de septiembre de 2008. Los Cachorros jugaron contra los Astros en Milwaukee debido al daño en el área de Houston por el huracán Ike.

Mills completó el primer juego sin 'hits' de los Cachorros desde que Jake Arrieta lo hizo dos veces en ocho meses: contra los Dodgers de Los Ángeles el 30 de agosto de 2015 y contra los Rojos de Cincinnati el 21 de abril de 2016.

Milwaukee no se había mantenido sin 'hits' desde que Justin Verlander de Detroit lanzó el primero de sus tres juegos sin 'hits' el 12 de junio de 2007. Es la cuarta vez que los Cerveceros no tienen 'hits'.

Por los Cerveceros, el abridor Adrian Houser (1-5) cargó con la derrota.