Letizia.- La Reina Letizia inaugura en Navarra el curso escolar 2020/2021, marcado por el Covid-19

14/09/2020 (I-D) La directora del CEIP Ntra. Sra. del Patrocinio, Mª Carmen Pérez Garde de Milagro; la presidenta de Navarra, María Chivite; la reina Letizia; y la ministra de Educación, Isabel Celáa; a su llegada al colegio infantil CEIP Ntra. Sra. del Patrocinio, con motivo de la inauguración del curso escolar 2020-2021, en Milagro, Navarra (España), a 14 de septiembre de 2020. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)



La Reina Letizia ha visitado este lunes las localidades navarras de Milagro y San Adrián para inaugurar el curso escolar en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.



Doña Letizia, acompañada por la presidenta de Navarra, María Chivite, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ha visitado el colegio público Nuestra Señora del Patrocinio, de Milagro, y el instituto de Educación Secundaria Ega, de San Adrián, en un año marcado por la adaptación de los centros para hacer frente a la pandemia del Covid-19.



Accesos por múltiples puertas para evitar aglomeraciones, recorridos señalizados dentro de los centros y espacios acotados en los patios son algunas de las medidas que doña Letizia ha comprobado in situ, al tiempo que constataba el uso continuado de mascarillas entre el alumnado a partir de Primaria y la generalización de soluciones hidroalcohólicas para desinfección de manos y superficies.



En un momento de la visita, cuando se realizaba una foto con autoridades en la entrada del instituto de San Adrián, los periodistas han preguntado a doña Letizia por la Princesa Leonor, tras conocerse un caso de Covid-19. La Reina ha asentido, indicando con la Princesa se encontraba bien.



La visita ha generado expectación entre el alumnado de ambos centros. De hecho, la Reina se ha detenido en distintos momentos a hablar con algunos grupos de estudiantes. Vecinos de San Adrián y Milagro también se han acercado a los dos centros para ver a doña Letizia, a la que han aplaudido.



La jornada ha comenzado en el CPEIP Nuestra Señora del Patrocinio, de Milagro, centro que absorbe toda la demanda educativa de los niveles inferiores de la localidad. El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el consejero de Educación del Ejecutivo foral, Carlos Gimeno; el alcalde de Milagro, José Ignacio Pardo; y el secretario de estado de Educación, Alejandro Tiana, también han acompañado a la Reina en la visita. Un centenar de chicos y chicas de las cuatro aulas de 5º y 6º de Primaria han salido al exterior del edificio escolar para saludar a Doña Letizia.



La directora del centro, Mª Carmen Pérez Garde, ha mostrado a la Reina las instalaciones y la medidas de higiene adoptadas. Doña Letizia ha compartido unos minutos de recreo con el alumnado del centro, viendo los juegos en los que participaban en los distintos espacios habilitados para cada clase. En un patio dividido en secciones, ha saludado a algunos alumnos de Infantil y de Primaria. Además, el centro ha podido ampliar su espacio de patio gracias a que el Ayuntamiento les ha cedido la zona polideportiva municipal aledaña, de forma que han conseguido repartir el alumnado para poder mantener las distancias en los momentos de esparcimiento.



En el interior del edificio, la Reina, la presidenta María Chivite y la ministra Isabel Celáa han acudido a un aula de 3º de Infantil, en la que ha sido informada de la metodología que llevan a cabo para impartir las clases y mantener las medidas de seguridad con niños y niñas de 5 años.



El colegio, que en el curso 2008-2009 estrenó instalaciones, cuenta en la actualidad con 364 alumnos, de los que 118 están escolarizados en Educación Infantil y 246 en Primaria, tal y como ha explicado su directora, Mª Carmen Pérez Garde. La enseñanza la imparten 36 docentes y una orientadora, a los que se suman dos cuidadoras y un fisioterapeuta para alumnado de Educación Especial, y el personal de administración y conserjería.



Una de las señas de identidad del centro es su atención a la diversidad. El CPEIP es, afirma Pérez Garde, "un centro dedicado a la atención a la diversidad, la inclusión y la integración". Con un porcentaje elevado de alumnado de origen extranjero, que no tienen el castellano como lengua materna, y con un gran número de estudiantes de incorporación tardía, el centro trabaja por equilibrar niveles de aprendizaje y por que el alumnado adquiera las destrezas básicas.



Tras completar la visita al CPEIP Nuestra Señora del Patrocinio, la comitiva se ha trasladado a la localidad de San Adrián, donde ha recorrido las instalaciones del IES Ega, centro de referencia para los estudiantes no solo del municipio sino también de Andosilla, Cárcar y Azagra. Precisamente por eso, la Reina ha sido recibida por el teniente alcalde de San Adrián, Jesús Sola, y los alcaldes de Andosilla, Javier Sanz; de Azagra, Rubén Medrano; y de Cárcar, Teresa Insausti.



El director del IES, David Herreros, y la vicedirectora, Isabel Mendaza, han guiado a Doña Letizia por el instituto, único centro de Navarra que aglutina toda la oferta educativa de Secundaria en adelante: ESO, Bachiller, FP de Grado Medio y Superior, educación para adultos, unidades de currículo especial, aulas de atención a la diversidad y aulas de transición a la vida adulta. De ahí su tamaño. Herreros y Mendaza han hecho a la Reina una pequeña radiografía del centro, donde estudian alrededor de 735 alumnos, de los que 410 cursan ESO y otros 95 Bachiller



El instituto, además de centro de referencia para estas cuatro localidades, es también un centro frontera, puesto que se encuentra a apenas cinco kilómetros de La Rioja, lo que le hace recibir alumnado de ambas comunidades autónomas. Doña Letizia ha recorrido parte de las instalaciones, compuestas por un edificio dedicado a ESO, construido en 1996, y otro de educación postobligatoria, de 1999. No fue hasta 2013 cuando ambos se unieron. Además, para impartir las clases de FP, el centro cuenta con una nave de fabricación de 900 metros cuadrados, talleres, laboratorios y una bodega con una sale de enología.



El tamaño de las instalaciones no ha impedido, sin embargo, que haya que hacer adaptaciones para afrontar el nuevo curso con la pandemia del Covid-19. De hecho, la Reina ha acudido al salón de actos, que es un aula modular, que ha tenido que reconvertirse en aula para que los alumnos de 1º de Bachillerato puedan recibir clases con la suficiente separación. Allí, estaban impartiendo una asignatura de nueva creación, 'Comunicación, medios y publicidad', sobre la que doña Letizia se ha interesado especialmente. La visita ha incluido también un recorrido por el aula alternativa, donde reciben clases alumnos con discapacidad intelectual.



ENCUENTRO CON ALUMNOS



La comitiva ha podido comprobar la organización de los recreos de Secundaria y de las clases de Educación Física, en el patio y en el frontón. El centro ha prestado especial dedicación en la señalización de recorridos dentro de las instalaciones, para evitar que los alumnos de distintas aulas coincidan y compartan espacios, propiciando así las denominadas unidades burbuja. "Las entradas y salidas se han organizado por niveles y los movimientos del alumnado están organizados para que no se crucen y mantengan la distancia mínima", han explicado Herreros y Mendaza, que dirigen un equipo docente de 110 personas y otras 5 personas entre personal administrativo, conserjes y mantenimiento.



La visita real ha concluido con una reunión encabezada por doña Letizia, la presidenta Chivite y la ministra Celáa con la comunidad educativa en la biblioteca del centro, para conocer cómo ha sido la adaptación, cuáles han sido los mayores retos y los principales problemas que ha habido que solventar para que el curso haya arrancado con relativa normalidad. En este encuentro han participado el equipo directivo, la asociación de padres y madres, y dos estudiantes en representación del alumnado del centro: Iranzu Elizalde López, alumna de 1º de Bachillerato, y Javier Alcalde Gimeno, alumno de 4º de la ESO.