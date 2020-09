Letizia.- El Parlamento de Navarra rechaza una declaración contra la presencia de la Reina Letizia en el inicio del curso escolar

14/09/2020 La presidenta de Navarra, María Chivite, y la Reina Letizia a su llegada al colegio infantil CEIP Ntra. Sra. del Patrocinio, con motivo de la inauguración del curso escolar 2020-2021, en Milagro, Navarra (España), a 14 de septiembre de 2020. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado una propuesta de declaración institucional contra la presencia de la Reina Letizia en el acto de inicio del curso escolar celebrado este lunes en la Comunidad foral.



La propuesta había sido presentada por Izquierda-Ezkerra y ha contado con los votos en contra de Navarra Suma y PSN. Por su parte, EH Bildu, Podemos e I-E han votado a favor y Geroa Bai ha votado en contra del primer punto y a favor del segundo y el tercero.



En concreto, en el primer punto del texto, se pedía que la Cámara foral rechazara la participación de la Reina Letizia en el acto de apertura del Curso Escolar 2020-21, que ha tenido lugar en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Patrocinio de Milagro y en el Instituto de Educación Secundaria Ega de San Adrián.



En un segundo punto, se proponía que el Parlamento solicitara que el modelo de Estado, "incluyendo la jefatura del mismo, sea decidido por la ciudadanía de manera democrática por la vía del referéndum o consulta vinculante". Y también se reclamaba que la Cámara mostrara su "apoyo al profesorado, alumnado, personal no docente y familias, únicos y verdaderos protagonistas todos ellos del inicio del próximo curso escolar".



DISCREPANCIAS ENTRE LOS GRUPOS



En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, Carlos Pérez-Nievas, de Navarra Suma, ha agradecido a la Reina Letizia que haya elegido Navarra, "una comunidad que no está presentando las mejores cifras" en relación al Covid para inaugurar el curso.



"Venir aquí es una medida que agradecemos porque es un apoyo a esta comunidad", ha expuesto Pérez-Nievas, para quien también es de agradecer que acuda a Navarra a pesar de que el Gobierno "cobarde" de Chivite deje a los Reyes "fuera" de los Premios Príncipe de Viana.



En representación del PSN, Ramón Alzórriz ha remarcado que mientras que hay algunos partidos que "se dedican a estar permanentemente cuestionando la visita de los reyes o a quitar medallas", los socialistas "creemos que tenemos que avanzar con leyes que se llevan negociadas, acordadas, sin postureos, con determinación y claridad para que nuestro país siga avanzando en convivencia y clima democrático".



En este sentido, ha puesto en valor la aprobación esta semana por parte del Gobierno central de la ley de Memoria Democrática y ha destacado que supone "un hito importante" con el que, según ha dicho, "se ve claramente que cuando el PSOE gobierna en este país se avanza en derechos y libertades".



Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha cuestionado que "se aborde un debate como el del modelo del Estado en términos de rechazo". Y ha considerado que "es absolutamente necesario que cualquier debate en torno a esta cuestión tan profunda no se produzca de manera de expresión de rechazo a las personas que lo ostentan".



Por contra, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz se ha mostrado contrario a la apertura del curso en la Comunidad foral por parte de la reina y se ha preguntado "a qué viene esta ciudadana a Navarra".



"No compartimos esa decisión del Gobierno", ha expuesto Araiz, quien ha considerado que al Ejecutivo foral "le ha dado un brote de nacionalismo español" puesto que en los últimos días "las dos instituciones que simbolizan la unidad de España, la Monarquía y el Ejército, han tenido un recuerdo especial por parte de este Gobierno".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha rechazado la presencia de la reina y ha considerado "insólito" que en la situación actual "al Gobierno se le ocurra invitar a esta persona" para inaugurar el curso escolar.



A su juicio, a la comunidad educativa "no se le apoya porque Letizia participe en un acto de estas características" y ha expresado su "decepción" a que "solamente seamos EH Bildu, Podemos e I-E quienes hayamos aprobado esta declaración".