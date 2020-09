Leo Meindl, del "peor momento" de su vida a la oportunidad de la Liga Endesa

Imagen de archivo de Léo Meindl (i). EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Madrid, 14 sep (EFE).- En poco más de un año, la vida del alero brasileño Leo Meindl (Franca, 1993) ha dado un vuelco. La muerte de su padre, el exjugador y entrenador brasileño Paulo Meindl Von Berger 'Paulão', y su exclusión de la convocatoria de la selección para el Mundial 2019 le hizo pasar "el peor momento" de su vida.

A raíz de aquella situación, el jugador brasileño "cambió todo": los entrenamientos, la preparación física, la alimentación... Fruto de ello, hizo su mejor temporada en el Sao Paulo (17,2 puntos y 7,2 rebotes de media) y llegó la llamada del baloncesto europeo, la del Urbas Fuenlabrada con el que debutará en la Liga Endesa.

Meindl llega "en el mejor momento" al baloncesto español, asegura el alero de 27 años a EFE en una entrevista por videoconferencia, en la que se describe como un jugador "que puede hacer muchas cosas", como tirar, defender o rebotear; dispuesto a "subir el nivel" y estar "entre los mejores" en la Liga Endesa.

- Pregunta (P): Para un aficionado que no le conozca, ¿quién le diría que es Leo Meindl y cómo juega?

- Respuesta (R): Soy un jugador que puede hacer muchas cosas, no solo un especialista que solo tira o solo bota, puedo aportar también defensa. Tengo muchas ganas de ganar y soy un jugador que hace todo para que el equipo salga con el máximo de victorias que pueda y que entrega todo en todos los partidos.

Físicamente soy un jugador fuerte y con capacidad para anotar, tengo los brazos largos y puedo ayudar bastante en defensa, ser finalizador en ataque, luchar los rebotes, y hacer muchas cosas. Espero dar lo mejor para que ganemos muchos partidos este año.

- P: ¿Qué le hizo decidirse por Fuenlabrada?

- R: Uno de los motivos es que Paco (García, el entrenador) está aquí. Paco ha trabajado en Brasil dos o tres años, me conocía y sabe lo que puedo hacer. Paco fue un punto muy fuerte para que yo viniera.

- P: La pretemporada del equipo ha sido muy buena, con cinco victorias de seis partidos, ¿qué sensaciones está teniendo?

- R: Creo que es diferente la pretemporada de la temporada, no es lo mismo, muchos equipos sufren con las lesiones y nosotros también. Tengo una expectativa muy buena, mucho mejor ganar como estamos haciendo, pero la clave es continuar trabajando, el camino está muy bien hecho y hay que ir poco a poco.

- P: En el verano de 2019 vino a entrenar en pretemporada al Oviedo del LEB Oro, ¿por qué aquella oportunidad no se convirtió en fichaje?

- R: Yo ya tenía contrato en Brasil. Me llamaron para jugar amistosos contra Real Madrid, y con la posibilidad de jugar contra el Baskonia. Para mí fue increíble, pero no podía quedarme, ya estaba encaminado el contrato con Sao Paulo.

- P: Llega a España después de su mejor año en la liga brasileña: cuatro mejor anotador, octavo reboteador...

- R: Sí, tuve una temporada increíble, con buenos compañeros de equipo, el entrenador me dio la confianza para hacer todo lo que sé hacer mejor, las cosas fueron sucediendo.

- P: Una buena temporada que vino después de la decepción de no ir al Mundial de China 2019 aún habiendo sido un fijo en las convocatorias anteriores.

- R: Fue un momento muy complicado en mi vida. Ocurrió todo a la vez: mi padre murió, no estuve con la selección, estaba en un momento en el que no tenía muchas opciones de jugar en grandes equipos... Lo que hice fue trabajar y trabajar, y las cosas fueron cambiando. Crecí mucho en ese momento, que fue muy duro, lo peor de mi vida, pero de todo se aprende para sacar cosas buenas y fue lo que hice.

- P: Su padre, Paulo Meindl Von Berger 'Paulão' fue exjugador de la selección en los 80 y entrenador.

- R: No hay palabras para describirlo, mi padre fue todo para mí, para mi vida. Él me enseñó todo lo que sé y todo lo que hago aquí es por él.

Él jugó toda la vida en Brasil y en al selección nacional, estaba como entrenador en Franca, de donde es la familia de mi madre. Franca es una ciudad con mucha tradición, todos los que viven ahí aman el baloncesto

- P: ¿Cómo cambió su vida con la muerte de su padre?

- R: Cambió toda mi vida, mi mentalidad, conocí personas increíbles, entrenadores, médicos, preparadores físicos, nutricionistas... Cambié todo lo que pensaba sobre baloncesto.

Lo primero que cambié fue la mentalidad. Yo pensaba que el baloncesto era solo entrenar y ya está, yo destacaba por la parte técnica, hacía muy bien todo, pero físicamente nunca fui muy bueno. Empecé a entrenar muy temprano, a hacer cosas que no hacía antes, como ir al gimnasio o correr. Cambié muchas cosas, la alimentación también. Ahora entiendo mejor cómo funciona todo, lo que hago bien, lo que no. Tengo un equilibrio perfecto.

- P: ¿Llega a Europa en su mejor momento?

- R: Yo creo que sí, creo que estoy mucho mejor físicamente, mentalmente, también a la hora de tomar decisiones. Antes en los partidos hacía muchas cosas, pero mis decisiones no eran tan buenas. Ahora, con más madurez, estoy en mi mejor momento.

- P: ¿Qué espera de la Liga Endesa?

- R: Es muy diferente: la intensidad, las rotaciones del juego, los cambios... Aquí juego muchos menos minutos que en Brasil. Allí jugaba 30-35 minutos por partido, aquí 25 minutos ya es mucho, porque la intensidad es muy alta siempre. Creo que no va a ser fácil, pero estoy muy preparado. Quiero subir mi nivel y estar entre los mejores en España.

- P: Hay varios brasileños en la competición: Marcelinho Huertas, Vitor Benite, Augusto Lima, Rafa Luz... ¿Están de moda?

- R: Yo hablo con ellos casi siempre y me ayudan bastante con cosas del juego de aquí, la vida, estamos en contacto. Hablo más con Rafa Luz y Benite, tengo contacto también con Marcelinho y Augusto. Rafa Luz, Augusto y Benite y yo jugamos casi siempre juntos en la selección. Ganamos un Panamericano juntos y creamos una amistad muy grande.

- P: Huertas acaba de ser premiado como el mejor jugador latinoamericano de la temporada pasada, un premio que entrega la ACB y la Agencia EFE.

- R: Me gusta mucho. Es muy inteligente, entiende todo del juego, tanto defensivamente como ofensivamente. ¡Cada año que pasa está mejor, es increíble!

- P: En Fuenlabrada han dejado huella varios argentinos, como Pablo Prigioni, Walter Herrmann o Leo Mainoldi... ¿es su momento para equilibrar la balanza?

- R: (Risas) Espero que sí. Voy a darlo todo, y a trabajar muy duro, como siempre.

- P: El Fuenlabrada es un equipo que suele pelear por la permanencia, ¿qué objetivo se plantea?

- R: Sé que la temporada pasada no fue muy buena, tuvieron muchos jugadores con lesiones. Pero creo que Fuenlabrada es un buen lugar para destacar un poco.

Creo que el objetivo de todos tiene que ser ganar, ser campeones. Sé que no es fácil, que este es un torneo muy duro, pero el objetivo tiene que ser ganar. Estamos trabajando para esto, ir día a día, poco a poco, ganar partidos y a ver lo que pasa.

- P: ¿Cómo les afecta no contar con la afición, al ser los partidos a puerta cerrada por el coronavirus?

- R: Es muy triste, porque es un punto muy positivo para nosotros con una pista pequeña, y los aficionados muy cerca. Es un momento muy raro para todos, tenemos que vivir con esto y a ver lo que pasa, y espero que todos puedan volver a vernos.

- P: España es uno de los países europeos con más casos de coronavirus, ¿se preocupó su familia cuando les dijo que venía aquí?

- R: Yo estoy más preocupado que ellos, porque ahora en Brasil está mucho peor que aquí. Aquí el corona empezó antes, pero ahora Brasil está peor. Ellos se preocupan también, pero yo estoy más preocupado.

Miguel Ángel Moreno