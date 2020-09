La producción industrial sube un 4,1 % en la eurozona y en la UE en julio

La producción industrial se incrementó un 4,1 % tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea (UE) en julio con respecto a junio, informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND/Archivo

Bruselas, 14 sep (EFE).- La producción industrial se incrementó un 4,1 % tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea (UE) en julio con respecto a junio, informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

La subida se explica por la "relajación de algunas medidas de contención de la COVID-19 en muchos países miembros", que ya se tradujo en un aumento de la producción en junio del 9,1 % en la zona euro y la UE.

En España, la producción industrial creció un 9,4 % el pasado julio, según Eurostat.

La comparación interanual muestra que la producción del sector industrial cayó un 7,7 % en los países del euro y un 7,3 % en el conjunto de los Veintisiete.

España es uno de los países más afectados por esta caída interanual, con un desplome de la producción de un 6,8 %, por detrás de las bajadas de Dinamarca (13,6 %), Alemania (11,6 %) y Portugal (9,6 %).

En julio, con respecto al mes anterior, la producción aumentó en la zona euro un 5,3 % para los bienes de inversión, un 4,7 % en el caso de los bienes de consumo duradero y un 4,2 % para bienes intermedios.

También creció un 3,9 % en el caso de los bienes de consumo no duraderos y un 1,1 % en el ámbito de la energía.

En la UE, creció un 5,6 % la producción de bienes de inversión, un 4,8 % en el caso de los bienes de consumo duraderos, un 3,9 % para los bienes intermedios, un 2,8 % en bienes de consumo no duraderos y un 1,3 % la energía.

Las subidas más fuertes de la producción industrial en julio se produjeron en Portugal (11,9 %), en España (9,4 %) y en Irlanda (8,3 %).

Las caídas más destacables tuvieron lugar en Dinamarca (4,9 %), Letonia (0,8 %) y Bélgica (0,5 %).

Por otra parte en julio, con respecto al mismo mes del año precedente, la producción industrial en la eurozona cayó un 10,4 % para bienes de inversión, un 9,3 % en los bienes intermedios, un 6,2 % en la energía, un 3,8 % para los bienes de consumo duraderos y un 1,9 % en el caso de los bienes no duraderos.

En la UE, en ese mismo periodo, la producción de bienes de inversión disminuyó un 10,2 %, seguida de los bienes intermedios (8,7 %), la energía (6,6 %), los bienes de consumo no duraderos (2,5 %) y los de consumo duraderos (2,0 %).

Las caídas más destacadas se produjeron en Dinamarca (13,6 %), Alemania (11,6 %) y Portugal (9,6 %).

En el extremo opuesto, tuvieron lugar subidas en Irlanda (15,6 %), Polonia (0,9 %) y Letonia (0,1%).