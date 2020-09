La Liga Árabe admite desacuerdos sobre la paz con Israel

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, admitió este lunes la existencia de un "desacuerdo árabe sobre algunos conceptos" respecto a hacer la paz con Israel, después de que el organismo panárabe fracasara en consensuar una postura común al respecto la semana pasada. EFE/EPA/ABED AL HASHLAMOUN/Archivo

El Cairo, 14 sep (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, admitió este lunes la existencia de un "desacuerdo árabe sobre algunos conceptos" respecto a hacer la paz con Israel, después de que el organismo panárabe fracasara en consensuar una postura común al respecto la semana pasada.

"Estoy muy preocupado por preservar un mínimo de denominadores comunes árabes y tratar de evitar repercusiones negativas sobre el orden árabe", dijo a periodistas Abulgueit en la sede de la Liga Árabe de El Cairo.

Los países árabes no fueron capaces de conseguir el pasado miércoles un comunicado de consenso en una reunión de ministros de Exteriores para rechazar la decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de normalizar las relaciones con Israel, un acuerdo que se firmará mañana.

En la reunión de la Liga Árabe los palestinos querían incluir el rechazo al acuerdo emiratí, pero se encontraron con la oposición de los propios EAU, Jordania, Omán y Baréin, que el viernes anunció su decisión de seguir los pasos de Emiratos.

Abulgueit explicó que los ministros demostraron que hay "un factor común que une a todos los países árabes", que es la exigencia del fin de la ocupación israelí desde 1967 y el establecimiento de un Estado palestino independiente para "lograr la paz" en Oriente Medio.

Añadió que pese a los desacuerdos todos los miembros del organismo "están comprometidos a apoyar al máximo las demandas y derechos palestinos establecidos y formulados por la parte palestina" y rechazan los planes de anexión de territorios palestinos por parte de Israel y el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí.

Manifestó su esperanza en que "los acontecimientos recientes (...) no afectarán el consenso árabe" y subrayó que solucionar la cuestión palestina sigue siendo la prioridad para el organismo.

"La región no conocerá la estabilidad ni seguridad reales si no se alcanza la solución de los dos Estados", uno israelí y uno palestino independiente, indicó.