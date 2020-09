Javier Tudela: "Conozco mucho a Kiko Matamoros y los lloros por Anita son muy relativos"

13/09/2020 Javier Tudela da la cara nuevamente por su madre, Makoke, y su hermana Anita tras las críticas de Kiko Matamoros en su reaparición EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de la reaparición de Kiko Matamoros en "Salvame Deluxe" y en "Viva la vida" hablando de su hija Anita y criticando, una vez más, a Makoke, el hijo de la colaboradora, Javier Tudela, sale en defensa de su madre y su hermana y pone en su sitio al padre de Laura Matamoros, del que asegura que "conozco muy bien a Kiko y sus lágrimas son muy relativas".



- CHANCE: Hay informaciones que dicen que Kiko te ha mantenido.



- JAVIER: No puedes trabajar desde que tienes los 5 años hasta los 16, a partir de ahí yo empecé a facturar, a ganar dinero, a partir de ahí no necesitaba ni un duro. Mi padre nunca ha sido un buen pagador pero al final por todo el tema de las pensiones, si dejas de pagar vas a la cárcel. Es matemático. Que pagaba tarde y mal, sí, pero al final pagaba. Kiko ha ayudado mucho pero mi padre pagaba la pensión, las cosas son así.



- CH: Dice que la relación con tu padre no ha sido buena.



- JAVIER: Yo solo te puedo decir que desde que Kiko y mi madre no están juntos, la relación con mi padre está bien. Bastante bien.



- CH: Ha contado el verdadero motivo por el que Anita y él están distanciados, él siempre ha tenido una información de que había demandas y mala relación con tu padre. ¿Pasó algo gordo cuando Makoke estaba embarazada, pudo haber lesiones?



- JAVIER: Perdona, no tengo ni puñetera idea de lo que estás contando, te lo digo en serio.



- CH: Al ver a Anita montada en el barco de tu padre, ese ha sido el verdadero motivo por el que se han distanciado. ¿Pasó algo con tu padre por el que tu madre sufriera alguna lesión?



- JAVIER: Yo sabía que podía traer cola, que le pueda sentar mal a Kiko el tema de que mi hermana se suba en el barco. Estábamos toda mi familia, era un barco, fue un día maravilloso, en familia, eran todos familiares y yo lo único que puedo decir es que cada uno mire su vida, que cada uno era feliz que es lo importante hoy en día, más en estos momentos. Quiero estar ahí.



- CH: ¿Crees que le habrán sentado mal estas palabras a tu hermana?



- JAVIER: No vemos la tele. Estamos trabajando mucho, estamos intentando, bueno siendo felices y realmente intentamos no ver ciertas cosas para desconectar.



- CH: Tu madre dice que si se muerde la boca se envenena pero que no hablará por respeto a Anita.



- JAVIER: Yo no he hablado nunca de nada de eso, yo tengo mi vida, mis movidas, mis historias, yo solo quiero ser feliz.



- CH: Los ataques a tu madre qué te parecen.



- JAVIER: Yo sé toda la historia y no la culpabilizo de nada, lo siento.



- CH: En un momento en el que Kiko estaba mal económicamente, que le tenía que pagar la manutención a sus hijos, pidió ayuda a tu madre de un dinero que le daba tu abuelo y ella se negó.



- JAVIER: Los libros se leen desde el principio, hay que saber toda la historia. De verdad* yo creo que hay que pasar el libro entero, no meter a personas que no entran aquí y que hay que intentar desconectar de muchas cosas de las que Kiko hace partícipes. De los tres minutos que llevamos hablando, yo no he dicho nada malo de Kiko, paso.



- CH: La entrevista que dio el sábado hablando de tu hermana.



- JAVIER: A lo mejor Kiko ya ha llegado un punto, una edad, que al fin y al cabo se te va en cierto modo y no puede estar todo el rato*



- CH: Se ha roto a llorar cuando se le ha tocado el tema de Anita.



- JAVIER: Yo conozco mucho a Kiko, son muy relativos lo lloros.