Indonesia vuelve a confinar Yakarta al menos por dos semanas

EFE/EPA/MAST IRHAM

Yakarta, 14 sep (EFE).- Cerca de 10 millones de habitantes de Yakarta tendrán que cumplir de nuevo desde este lunes y por al menos dos semanas férreas medidas de distanciamiento social ante el riesgo de que se descontrolen los contagios por la COVID-19.

La masificada capital acumula más de 54.000 casos desde el inicio de la pandemia, casi un cuarto del total nacional de infectados confirmados, y supera los 1.390 muertos, siendo la población con el mayor número de fallecidos.

Las autoridades decidieron actuar ante la preocupación de que se produzca un colapso de su sistema sanitario, ya de por si con serias limitaciones de capacidad.

"Necesitamos actuar con medidas más estrictas para controlar el aumento de casos (de la COVID-19) en Yakarta", apuntó la víspera en rueda de prensa el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan.

La metrópoli, que se encontraba en una fase de transición a la nueva normalidad tras un confinamiento parcial anterior que terminó en junio, verá cerradas escuelas, zonas recreativas, parques e instalaciones deportivas, así como la suspensión de seminarios, conferencias y bodas, entre otros actos sociales.

La reimposición de las medidas, entre las que se incluye el parón y limitación de la actividad económica no esencial, tiene efecto hasta el 28 de este mes, aunque podrían ampliarse, y no afecta a las provincias y ciudades que colindan con la megaurbe.

Según el gobernador capitalino, muchos de los focos de contagios se encuentran en los distritos de oficinas y donde se promoverá el teletrabajo.

Además, los pacientes asintomáticos o con síntomas leves serán trasladados desde hoy a centros gubernamentales de cuarentena, en lugar de guardar aislamiento en sus domicilios como era norma hasta ahora.

Los lugares de culto tendrán una capacidad de hasta el 50 por ciento de su aforo, si bien los ubicados en zonas de alto riesgo serán cerrados.

No obstante, los viajes fuera de la ciudad sí serán permitidos, aunque con ciertas limitaciones.

Indonesia, con 267 millones de habitantes, el cuarto país más poblado del mundo, es con más de 218.000 casos confirmados el segundo país del Sudeste Asiático más afectado por la pandemia.

Aunque con 8.723 fallecidos, es la nación con mayor mortalidad de la región.