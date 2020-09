Google quiere 100% energía renovable en centros de datos en 2030

(Bloomberg) -- Para el comienzo de la próxima década, Google quiere asegurarse de que toda la electricidad que usa para sus centros de datos y oficinas sea verdaderamente 100% renovable.

En virtud de su compromiso anterior, el gigante tecnológico ha compensado mayoritariamente toda su electricidad con certificados de energía renovable y ha comprado energía directamente de algunos proyectos. En teoría, eso le permitió asegurar que cuenta con electricidad 100% libre de carbono. Pero cuando no hay sol ni viento, sigue obteniendo energía de los combustibles fósiles contaminantes.

La nueva política garantizará que eso no vuelva a suceder.

Como parte de una serie de compromisos asumidos el lunes, Google también dijo que hará uso de más de US$5.000 millones de dólares de inversión en 5 gigavatios de nuevos proyectos de energía limpia en toda su cadena de suministro durante la próxima década. También creará 20.000 nuevos puestos de trabajo.

“La ciencia es clara: el mundo debe actuar ahora si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático. Estamos comprometidos a hacer nuestra parte”, dijo Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, en una publicación de blog.

El anuncio se produce en momentos en que enormes incendios forestales devastan California y las grandes llamas oscurecen los cielos en el área de la Bahía, donde Google tiene su sede.

Para ofrecer energía limpia las 24 horas, Google utilizará un conjunto de medidas que incluyen la combinación de proyectos eólicos y solares, el uso de más baterías para almacenar energía y una inversión en inteligencia artificial para mejorar la demanda y la proyección de energía.

La decisión arroja luces sobre la insuficiencia de las empresas que utilizan certificados de energía renovable para cumplir sus objetivos climáticos en lugar de comprar energía directamente a los proyectos.

Por cada certificado de energía renovable comprado, una empresa tiene la garantía de que alguien en algún lugar generará una unidad de electricidad utilizando energías renovables. Pero eso no significa que la electricidad que se usa, por ejemplo, de noche, no tenga emisiones asociadas.

Entonces, a pesar de que los certificados cubren oficialmente toda la demanda de Google, sus centros de datos solo funcionan con energía limpia durante 65% de un día en promedio, estimó la compañía.

“En el nivel más básico, esta empresa necesitará duplicar, o incluso triplicar, las compras de energía limpia”, dijo Kyle Harrison, analista de Bloomberg NEF.

Pichai también anunció el lunes que Google ha compensado sus emisiones históricas, saldando efectivamente sus deudas de carbono durante los últimos 22 años. Pero se estima que esas emisiones, entre 1998 y 2006, son inferiores a un año de sus emisiones operativas netas actuales: menos de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

“Ya hemos visto a Google comenzar a comprar energía solar complementaria en mercados donde tiene acuerdos eólicos existentes y viceversa”, dijo Harrison. “Tendrá que continuar con esta estrategia hasta que el almacenamiento sea rentable para desarrollar y combinar con energías renovables a una escala así de grande”.

Microsoft Corp., que también es uno de los mayores compradores de energía limpia del mundo, anunció un plan similar para ajustar su objetivo libre de carbono y también se comprometió a eliminar su deuda histórica de emisiones. Pero a diferencia de Google, ha creado nuevos productos financieros que se pueden agregar a los acuerdos de compra de energía existentes y reducir el riesgo de tecnologías renovables intermitentes. También ha decidido encontrar soluciones tecnológicas y basadas en la naturaleza para borrar sus deudas pasadas, en lugar de depender de compensaciones, que han resultado controvertidas.

Los futuros objetivos de carbono son más importantes para abordar el cambio climático, particularmente en empresas en expansión como Google, que ha experimentado un aumento de su demanda de energía de 450% desde 2010, según BloombergNEF.

Los analistas estiman que Google deberá comprar 15,5 teravatios hora de energía limpia para 2030 solo para seguir cumpliendo su objetivo actual de energía 100% renovable. Se necesitará mucho más para alcanzar su nuevo objetivo de energía libre de carbono las 24 horas del día.

Google dijo que espera que más empresas sigan su ejemplo.

“Una gran parte de lo que pretendemos hacer ahora es proporcionar un modelo y un anteproyecto, hablar con la gente y demostrar que es posible lograr operaciones libres de carbono”, dijo la portavoz de Google, Jenny Jamie.

