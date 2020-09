14/09/2020 Fútbol.- Nace 'The Beat Challenge', el proyecto de entretenimiento de LaLiga y PortAventura World. Se creará un parque temático de LaLiga dentro del complejo de ocio tarraconense, con una inversión de 100 millones CATALUÑA ESPAÑA EUROPA TARRAGONA DEPORTES LALIGA



LaLiga y PortAventura World han anunciado este lunes la constitución de una sociedad conjunta para la creación de 'The Beat Challenge', una experiencia de entretenimiento y que culminará con la construcción de un parque temático de LaLiga dentro del complejo de ocio de Tarragona, con una inversión de 100 millones.



Se trata de un acuerdo estratégico que busca unir fútbol y entretenimiento a través de experiencias, digitales y físicas, que contará con una inversión a tres fases. La primera, con una inversión de 10 millones de euros, engloba la experiencia digital y un restaurante tematizado dentro del 'resort', y estará lista durante la temporada de fútbol 2021-22.



La segunda fase incluirá el diseño y desarrollo de una nueva atracción tematizada de LaLiga y una inversión de 40 millones. Y en una última está planificada la creación de un parque temático de LaLiga dentro del 'resort' de PortAventura World, con una inversión de 100 millones de euros.



En paralelo, la sociedad conjunta firmará un acuerdo de licencia con PortAventura World para el uso de la marca de LaLiga y de la aplicación desarrollada. Este acuerdo de licencia tendrá una vigencia de 15 años y tendrá exclusividad para PortAventura World en Europa y Rusia.



Con esta sociedad conjunta, LaLiga ofrece a sus clubs "reforzar su presencia en el mercado del entretenimiento, aumentar el volumen de ingresos, incrementar el posicionamiento de marca entre el público en general, conectar con un público joven y desarrollar un formato de entretenimiento replicable en el mercado internacional", indica en una nota.



Por otro lado, los aficionados de LaLiga tendrán acceso a contenidos y promociones exclusivas para disfrutar de esta experiencia única dentro de PortAventura World, uno de los mayores destinos de vacaciones familiares de Europa.



"LaLiga es sinónimo de entretenimiento. Con esta 'joint venture' junto a un referente del ocio como es PortAventura World reforzamos este concepto y brindamos a nuestros clubes la oportunidad de amplificar sus marcas a un público joven y familiar de forma global para ofrecer ventajas en PortAventura World", afirmó Oscar Mayo, Director de Negocio, Marketing y Desarrollo Internacional de LaLiga.



"Cada temporada, PortAventura World busca nuevas formas de ocio, cada vez más digitales, para completar la experiencia de los clientes, principalmente familias, durante sus vacaciones y short breaks. La Liga siendo un referente en el mundo del ocio y digital es un partner perfecto para conseguir nuestro objetivo de ofrecer experiencias digitales innovadoras a nuestros clientes. 'The Beat Challenge', no solo une a PortAventura World con un líder en el ámbito de los eventos deportivos y el entretenimiento, sino que llevará a PortAventura World más allá del resort, llegando a las casas, ciudades y estadios de fútbol de todos los puntos de la geografía española. Además, el acuerdo incluye la posibilidad de exportar el proyecto a otros países, como modelo de excelencia en el ámbito de la tecnología, el entretenimiento deportivo y el turismo", afirmó David García, Director General de Negocio de PortAventura World.



THE BEAT CHALLENGE



El nombre del proyecto será 'The Beat Challenge', el cual combinará dos facetas básicas: juego, restauración y tienda. Los seguidores de LaLiga podrán acceder a PortAventura World de forma digital a través del juego y contarán con ventajas en su visita al resort.



La aplicación estará diseñada para ofrecer entretenimiento más allá del día de la visita al parque. Una experiencia de entretenimiento que desbordará los límites físicos del parque y que se desarrollará en varias dimensiones, la digital y la física.



El restaurante en PortAventura Park será un 'lounge' tematizado de LaLiga, donde no solo disfrutar de la gastronomía sino también se podrán descubrir nuevos retos y productos de LaLiga en su tienda.