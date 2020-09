Fútbol.- Matheus Fernandes se lesiona muscularmente y será baja en el FC Barcelona

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El centrocampista brasileño del FC Barcelona, Matheus Fernandes, será baja los próximos días tras sufrir un problema muscular, aunque el técnico Ronald Koeman parece no contar demasiado con él.



"Matheus Fernandes tiene una elongación en el bíceps femoral del muslo derecho. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", explicó el conjunto catalán este lunes a traves de 'Twitter'.



Las informaciones indican que el nuevo técnico blaugrana no tiene en sus planes al mediocentro, de 22 años y que el año pasado estuvo cedido en el Valladolid la segunda mitad de la temporada. De hecho, Matheus no entró en la lista de 25 convocados para el amistoso del pasado sábado ante el Nàstic y ahora se perderá el del Girona de este miércoles y seguramente el Trofeo Joan Gamper ante el Elche del próximo fin de semana.