Fútbol.- Bono: "Jugar y ganar títulos son recompensas mediáticas, pero lo importante es ser regular en el trabajo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El guardameta marroquí del Sevilla, Yassine Bono, cree que el hecho de no haber casi parado tras la disputa de la Liga Europa les hará coger "rápidamente la forma" para estar listos ante algo tan "ilusionante" como la Supercopa de Europa, mientras que, a nivel personal, cree que más allá de "jugar y ganar títulos", lo que considera "importante es ser regular" en el trabajo diario.



"El equipo va de menos a más. No hemos parado mucho tiempo y cogeremos rápidamente la forma, además, los nuevos también se están enganchando rápido y muy bien. Hay un buen bloque y los que vinieron tienen alta calidad y le dan un plus al equipo. A la larga se nota cuando hay un equipo, aquí hay un buen grupo y eso te ayuda a conseguir las cosas a largo plazo", se sinceró Bono en declaraciones a los medios oficiales del club.



El portero, ya propiedad del conjunto sevillista, reconoció que es "ilusionante" y que les motiva "un montón" el volver a la acción "con un objetivo claro y una final" como es la Supercopa de Europa del 24 de septiembre ante el Bayern Múnich. "La gente está preparada para eso. El equipo siempre tuvo la humildad para afrontar partidos contra cualquier rival y ahora no cambia nada. Seguimos en la misma línea de todo este tiempo", advirtió.



A favor del campeón de la Liga Europa está que Julen Lopetegui ya ha inculcado su "idea de juego muy clara", que costó "meterla en la cabeza del futbolista al principio". "Pero ahora somos el mismo grupo, la gente viene con las ideas muy claras y eso se nota en los entrenamientos y en los partidos", celebró.



"Yo venía en una línea de trabajo con regularidad y el jugar y ganar títulos son recompensas a nivel mediático y desde fuera, pero dentro, lo importante es ser regular en el trabajo y sentirse parte de todo lo que quiere el equipo", añadió sobre su situación en un Sevilla donde pasó de ser suplente a convertirse en clave para la conquista del título de la Liga Europa.



En este sentido, Bono se mostró feliz de continuar en el club. "Es algo muy importante sentir el apoyo del club, pero el objetivo es seguir creciendo como portero y como persona, concentrándome en lo que necesito realmente. Lo que viene después, como jugar o ganar cosas, puede llegar o no, pero la línea es trabajar día a día y es lo que hace que el club cuente contigo o no", subrayó el internacional.



"Mi mensaje a la afición es el de seguir creyendo en el equipo pase lo que pase, porque en una temporada pasan cosas más y menos buenas, pero hay que seguir confiando a muerte en los jugadores y en el club. Eso es lo que al jugador le hace sentir que la gente siempre está detrás y lo valora", sentenció el portero marroquí.