Fármaco para la artritis de Eli Lilly ayuda en la recuperación de COVID-19

14 sep (Reuters) - Eli Lilly and Co dijo el lunes que su fármaco para la artritis reumatoide baricitinib ayudó a reducir el tiempo de recuperación de COVID-19 en pacientes hospitalizados en un ensayo clínico cuando se toma en combinación con el antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc .

El fabricante de medicamentos de Estados Unidos dijo que el compuesto, vendido bajo la marca Olumiant, cumplió el objetivo principal de acortar la recuperación al utilizarlo combinación con el remdesivir de Gilead, en comparación con el uso de este último fármaco en solitario.

Basándose en los resultados del ensayo, en el que se hicieron pruebas a más de 1.000 pacientes, Lilly dijo que tiene previsto examinar el potencial de una autorización de uso de emergencia con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El remdesivir está a la vanguardia de la lucha contra la pandemia de COVID-19 después de que el fármaco obtuviera una autorización de emergencia en mayo, después de que los datos del ensayo mostraran que el fármaco antiviral ayudó a acortar el tiempo de recuperación en los hospitales.

El fármaco, que Lilly comercializa tras un acuerdo con Incyte Corp, podría contribuir a suprimir una respuesta inmunológica potencialmente letal a la COVID-19 llamada "tormenta de citoquinas". (Reporte de Manas Mishra En Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo y Tomás Cobos)