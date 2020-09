Facebook no haría lo suficiente contra clics falsos en anuncios

(Bloomberg) -- Facebook Inc. puede impedir que los bots visualicen y hagan clic en los anuncios, pero la empresa de redes sociales no está haciendo lo suficiente para evitarlo, descubrió la firma de análisis web Method Media Intelligence.

El fraude publicitario ha afectado a las empresas que pagan a plataformas en línea como Facebook, Google, Yahoo y Bing de Microsoft Corp. por visitas, clics, me gusta e instalaciones de aplicaciones. Los navegadores controlados por robots, o bots, se han vuelto más sofisticados para imitar la actividad humana, como hacer clic en anuncios, abrir páginas web, descargar aplicaciones y completar formularios. Eso está provocando que los anunciantes paguen más por actividades falsas, dijo Method Media el lunes en un informe.

Facebook cobra a los anunciantes por las visualizaciones de anuncios y los clics. Una investigación realizada por Method Media reveló que Facebook facilita a los bots iniciar sesión, ver páginas y hacer clic en anuncios. El informe alega que el gigante de las redes sociales con sede en Menlo Park, California, tiene la tecnología para bloquear la actividad fraudulenta, pero solo la implementa en la etapa de registro de la cuenta, no para iniciar sesión, ver contenido o interactuar con anuncios.

“A estas empresas de publicidad se les paga por las visitas y los clics. Pueden beneficiarse de ellos, sean humanos o no”, dijo Shailin Dhar, director ejecutivo de MMI. “Es mucho más fácil hacer esto de lo que la gente piensa y no es ilegal”.

MMI simuló un navegador automatizado que iniciaba sesión en la plataforma de Facebook y el software pudo interactuar con los anuncios visibles en la página. Al detectar y bloquear a los bots para que no registren nuevas cuentas en su plataforma, Facebook ha demostrado que puede implementar con éxito técnicas de bloqueo de bots, dijo MMI.

Google de Alphabet Inc. no llega a recopilar información valiosa sobre el tráfico potencial de bots, dijo también MMI. “Lo que está haciendo Google ni siquiera es intentar medir si un navegador o dispositivo que se usa para hacer clic en un anuncio es un bot o no”, afirmó Dhar. “No están recopilando ninguno de los parámetros que son útiles para hacer ese juicio”.

Los anunciantes dependen de las empresas de tecnología para saber con precisión quiénes vieron sus anuncios y si fueron efectivos. Dhar dijo que, basándose en los clientes de MMI, el gasto publicitario en visualizaciones que en realidad son de bots a menudo puede representar 20% del presupuesto de un anunciante.

