Estadounidense Cink gana el torneo de Napa de la PGA

El estadounidense Stewart Cink puso fin a una sequía de 11 años sin títulos al ganar este domingo el torneo de Napa de la PGA, su primer triunfo desde el Abierto Británico de 2009.

Cink logró ocho birdies y terminó con un cartón de 65 golpes, siete bajo par en el Silverado Resort en Napa, California.

Terminó con un total de 267 impactos (-21), para llevarse el triunfo por dos golpes de ventaja sobre su compatriota Harry Higgs.

Cink, de 47 años, reconoció que a veces se preguntaba en los años transcurridos desde que venció en duelo a Tom Watson en un desempate en Turnberry si volvería a sentir las mieles del triunfo.

Pero mantuvo los nervios el domingo, luego de un bogey en el hoyo 17, pero redujo su ventaja a un golpe con un birdie después en el par cinco del hoyo 18.

"A veces he estado en condiciones de hacerlo (ganar) y no lo he hecho. Esta fue una semana realmente especial en la que he tenido muchas cosas buenas en mi golf", subrayó Cink.

Cink, que comenzó el día con dos golpes de la ventaja, hizo birdie en cuatro hoyos en los primeros nueve hoyos, contribuyó para birdie en el 11 y drenó un putt para birdie de 20 pies desde el borde en el hoyo 15.

Higgs terminó segundo con 269 (-19), seguido de los estadounidenses Doc Redman, Chez Reavie, Kevni Streelman y Brian Stuard, todos empatados en tercer lugar con 270 (-18).

Los argentinos Nelson Ledesma y Emiliano Grillo se ubicaron en los puestos 23 y 29, respectivamente, con 274 (-14) y 275 (-13) en ese orden.

El mexicano Carlos Ortiz terminó en el lugar 46 con 279 impactos, para nueve bajo par, mientras que el venezolano Jhonattan Vegas lo hizo en el 52º con 280 golpes (-8).

El colombiano Camilo Villegas, el argentino Fabián Gómez, el puertorriqueño Rafael Campos y los españoles Sergio García y Rafa Cabrera Bello no pasaron el corte de la segunda ronda.

- Resultado final del torneo de la PGA de Napa (California), jugado en cancha de par 72:

1. Stewart Cink (USA) 267 (67-70-65-65)

2. Harry Higgs (USA) 269 (69-62-70-68)

3. Doc Redman (USA) 270 (70-69-69-62)

. Chez Reavie (USA) 270 (67-71-66-66)

. Kevin Streelman (USA) 270 (72-66-65-67)

. Brian Stuard (USA) 270 (67-67-66-70)

7. Sam Burns (USA) 271 (64-65-72-70)

. Kristoffer Ventura (NOR) 271 (69-66-66-70)

9. J.J. Spaun (USA) 272 (70-68-66-68)

. Pat Perez (USA) 272 (65-69-69-69)

. Akshay Bhatia (USA) 272 (66-72-66-68)

. Russell Knox (SCO) 272 (63-69-70-70)

. James Hahn (USA) 272 (68-65-67-72)

...

23. Nelson Ledesma (ARG) 274 (69-68-67-70)

29. Emiliano Grillo (ARG) 275 (69-68-65-73)

46. Carlos Ortiz (MEX) 279 (67-70-68-74)

52. Jhonattan Vegas (VEN) 280 (70-68-69-73)

bb-meh/ma