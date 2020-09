España.- Bildu se reunirá con Calvo para negociar los PGE y pone como condición la política sobre los presos de ETA

14/09/2020 Los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Mertxe Aizpurua POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA EH BILDU



SAN SEBASTIÁN, 14 (EUROPA PRESS)



EH Bildu ha mostrado su predisposición a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para lo que ha puesto como prioridad que el Gobierno de Pedro Sánchez "solucione el debate territorial, impulse las políticas sociales y dé solución a la política penitenciaria". "En base a estos tres criterios, estamos dispuestos a llegar a acuerdos", ha remarcado la diputada en el Congreso, Mertxe Aizpurua. La próxima semana se reunirán con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.



Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en la "predisposición" de la coalición soberanista a hablar "sobre los presupuestos de todos los ámbitos, pero en especial los de Madrid". En ese sentido, ha insistido en que la predisposición es de "hablar, negociar y en su caso acordar".



Otegi y Aizpurua han realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que han explicado que en la Mesa Política de EH Bildu "hablamos de presupuestos en términos integrales". "Fija los criterios de gasto. Marca la dirección que desea tomar los gobiernos. Leemos los presupuestos integrando a la CAV, Navarra y los presupuestos del Gobierno español", ha apuntado el dirigente abertzale.



En esa línea, ha recordado que el covid-19 "ha agravado las crisis que ya venían de antes" y ha señalado que la "primera prioridad" de la coalición soberanista es "hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias desde un punto de vista presupuestario". Por ello, ha reiterado que EH Bildu apuesta por "poner los intereses de la gente en el centro, también en el debate presupuestario".



En cuanto a los presupuestos del Gobierno español, Otegi ha considerado que "también está en juego si se sigue apostando por el bloque que propició la moción de censura" y, por tanto, "queda abierta la ventana de oportunidad", o si "agentes terceros participan en el debate".



"En Madrid lo que está en juego no es solo un acuerdo presupuestario. Estamos hablando de qué dirección va a tomar el Estado español en los próximos años en términos políticos. Si entran o no otros agentes políticos", ha resaltado.



CONTACTOS



Por su parte, Aizpurua ha explicado que están "manteniendo contactos" con el Gobierno central y que "esta semana va a haber más contactos".



En ese sentido, ha señalado que a partir de la conversación telemática que mantuvo con el presidente Sánchez en la que se fijaron "los grandes rasgos" de los presupuestos que "van a depender mucho de los fondos europeos", la coalición soberanista ha iniciado ya una ronda de contactos con "algunos partidos".



"Tenemos relaciones con Podemos para hablar de todas estas cuestiones de los presupuestos y esta semana tenemos ya fijadas alguna serie de citas", ha señalado Aizpurua, al tiempo que ha avanzado que se reunirán la próxima semana con la vicepresidenta Carmen Calvo para "hablar y ver el sentido que toman estos presupuestos".



La diputada de EH Bildu ha insistido en que van a defender "tres criterios" y se ha mostrado convencida de que tienen que "aprovechar esta ventana de oportunidad". Por ello, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que "solucionar el debate territorial, impulsar las políticas sociales y dar solución a la política penitenciaria". "En base a estos tres criterios, estamos dispuestos a llegar a acuerdos", ha añadido.



Por otro lado, Mertxe Aizpurua se ha referido a la financiación de los ayuntamientos recordando que "nos decían que no había otra alternativa". En este sentido, ha afirmado que "hoy hemos sabido que el Ministerio de Hacienda lo deroga vía decreto". "Esta es una buena noticia, que ya hemos defendido las últimas semanas, ha finalizado.