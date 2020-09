El tenso reencuentro de Antonio David y Olga para hablar de las supuestas infidelidades del colaborador

29/11/2019 Antonio David Flores y Olga Moreno, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Después de una semana acaparando titulares por sus supuestas infidelidades a Olga a lo largo de los años, Antonio David Flores ha regresado a Málaga para reencontrarse con su mujer y tener una conversación cara a cara en la que a buen seguro tendrá que dar más de una explicación. Pese a que el colaborador ha reiterado a lo largo de los últimos días que no había crisis con su esposa y que los cimientos de su relación son muy fuertes, parece que las cosas no están tan bien como nos quiere hacer ver.



Hemos sido testigos de la llegada de Antonio David a la estación de AVE de Málaga, donde le esperaba su mujer. Sin embargo, Olga ha preferido no bajarse del coche ni quitarse la mascarilla quirúrgica para dar la bienvenida a su marido después de una semana sin verse. Muy serios, y guardando un incómodo silencio, la pareja se ha saludado con un beso en la mejilla dentro de su vehículo.



No te pierdas el momento de este reencuentro en el que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y es que, a pesar de que Olga ha asegurado que confía en Antonio David, sus gestos al verlo parecen decir todo lo contrario.