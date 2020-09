El Salvador.- La jurista Lucía Serrano Sánchez obtiene el Premio Jaime Brunet Tesis Doctorales de la Universidad Pública de Navarra

14/09/2020 Lucía Serrano Sánchez. POLITICA ESPAÑA EUROPA NAVARRA UPNA



Dotado con 2.000 euros y la publicación de su trabajo, este galardón reconoce tesis doctorales relacionadas con los derechos humanos



Lucía Serrano Sánchez, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada y que actualmente trabaja como asesora jurídica en un despacho especializado en nacionalidad y extranjería, ha obtenido el Premio Jaime Brunet Tesis Doctorales por su investigación 'Vulneraciones y acceso a los sistemas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia inmigrante no acompañada en España y El Salvador'.



El premio, otorgado por la Fundación Jaime Brunet (con sede en la Universidad Pública de Navarra, UPNA) y dotado con 2.000 euros y la publicación del trabajo, busca reconocer aquellas tesis doctorales cuyo contenido básico tenga una relación directa con los derechos humanos y su defensa y promoción.



La tesis de la investigadora, defendida en 2019 en la Universidad de Granada fue codirigida por Ana Rubio Castro, catedrática del Departamento de Filosofía del Derecho, y Mercedes Moya Escudero, catedrática del Departamento de Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.



En su investigación, Lucía Serrano aborda el drama humanitario de la niñez migrante no acompañada. Para el desarrollo de este trabajo -explica la galardonada- ha sido clave la introducción del análisis comparado del Derecho entre España y El Salvador, lo que "nos ha brindado la ocasión de poner en duda lo que otros consideran verdades indiscutibles sobre los menores migrantes y, en especial, los menores extranjeros no acompañados".



En opinión de esta investigadora, mostrar los problemas migratorios, en concreto de los menores no acompañados, desde el contexto español y salvadoreño "ofrecía la oportunidad de analizar dos realidades sociales distintas respecto al nivel de protección y garantía de los derechos humanos, dos textos geográficos fuertemente marcados por la migración y dos regulaciones distintas del fenómeno migratorio".



ACABAR CON LA VULNERABILIDAD



A pesar de la influencia de la internacionalización de los derechos humanos y del impacto de la globalización económica, cultural y social, las diferencias entre ambos países "permiten comprobar por un lado cuáles son los efectos de la juridificación de los derechos de las y los menores, y de menores migrantes, sin un adecuado marco político y social que los proteja; y, de otro lado, cuáles son los efectos negativos de la falta de reconocimiento de esta realidad humana y social, y de la ausencia de normas y de compromiso político".



A través del estudio crítico del Derecho comparado, Lucía Serrano ha pretendido "visibilizar al colectivo subordiscriminado de los menores extranjeros no acompañados, así como las vulnerabilidades que les han sido construidas". La finalidad principal de su tesis ha sido plantear, en forma de propuesta de ley, garantías procesales y medidas de protección específicas "que acaben con cada una de las vulnerabilidades que les han sido creadas a estos menores".



La Fundación Jaime Brunet, además de este galardón, entrega otros dos: el Premio Internacional Jaime Brunet y el Premio Universitario Jaime Brunet, este último, para alumnado de grado y máster.



BREVE CV DE LUCÍA SERRANO SÁNCHEZ



Lucía Serrano Sánchez (Linares, Jaén, 1984) es doctora con mención internacional y cum laude por la Universidad de Granada en el programa de doctorado en Ciencias Jurídicas. Se licenció en Derecho por la misma institución educativa, donde también curso el Máster Universitario en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y el Máster Propio en Derecho de Extranjería. Fue beneficiaria de tres becas predoctorales de movilidad internacional.



La primera de ellas, la beca Erasmus Mundus Eureka SD, le permitió realizar una estancia doctoral de nueve meses en la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC). La segunda, el Plan Propio de Movilidad internacional de doctorandos de la UGR, le permitió realizar una segunda estancia doctoral de tres meses en la misma institución y país para profundizar sobre su tesis doctoral. La tercera de las becas, el Programa de Movilidad académica entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas a la AUIP, le permitió realizar una tercera estancia predoctoral en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde finalizó sus estudios doctorales.



Serrano Sánchez cuenta con numerosas ponencias en congresos internacionales en países como El Salvador, Argentina y Perú. Actualmente trabaja como asesora jurídica en Parainmigrantes.info, un despacho de abogados especializado en nacionalidad y extranjería referente en toda España. También es profesora doctora contratada en la UTEC, donde imparte docencia online. Asimismo, ha participado en varios proyectos de investigación I+D de la Universidad de Granada y la Universitat de Barcelona.