El presidente de Honduras pide a los políticos hacer una campaña electoral "de altura"

En la imagen un registro del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (i), en la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo este lunes que la convocatoria de los comicios primarios para el 14 de marzo de 2021 reafirma la "vocación democrática" de Honduras y pidió a los políticos realizar una campaña electoral "de altura" y no crear "más división" en el país centroamericano.

"Con el llamado a elecciones internas convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 14 de marzo del 2021, Honduras reafirma su vocación democrática. El fortalecimiento de los partidos políticos, la transparencia y la participación ciudadana serán piezas fundamentales en esta elección", indicó Hernández en un mensaje en Twitter.

El ente electoral convocó la víspera oficialmente a las elecciones primarias que se celebrarán el 14 de marzo de 2021 para elegir a los candidatos para unos 2.590 cargos, entre ellos el de presidente, en medio de la pandemia del coronavirus.

Los 14 partidos legalmente inscritos en Honduras tienen seis meses para la celebración de los comicios, en los que escogerán los candidatos para un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidente), 298 alcaldías, 128 diputados propietarios e igual número de suplentes para el Parlamento hondureño.

Además, 20 candidatos propietarios e igual número de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 2.142 regidores municipales.

"En el marco de las atribuciones que confiere la Constitución de República al poder Ejecutivo. Nos aseguraremos de garantizar todo lo necesario para que este proceso sea una verdadera fiesta cívica, que se desarrolle en paz y le dé certidumbre al futuro de la nación", señaló el gobernante en otro mensaje.

Las elecciones primarias e internas de Honduras, que no son obligatorias, son previas a las generales de noviembre de 2021.

En un tercer mensaje, el presidente hondureño pidió a los partidos políticos "desarrollar una campaña de altura, que no busquen crear más división, sino que sea una oportunidad para unir a la familia hondureña".

El CNE convocó a elecciones internas en medio de la emergencia que vive Honduras a causa de la pandemia de coronavirus, que se ha cobrado en el país 2.079 víctimas mortales y contagiado a más de 67.000 personas.

Hasta ahora en Honduras el poder lo han alternado los partidos Nacional, en el poder, y Liberal, de oposición, ambos conservadores y con más de un siglo de historia.