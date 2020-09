El increíble parecido de Alessandro Lequio con su padre

31/07/2020 Alessandro Lequio recupera poco a poco la sonrisa tras la muerte de su hijo Aless EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Alessandro Lequio recupera poco a poco la sonrisa cuando se acaban de cumplir 4 meses de la muerte de Aless. El italiano, que tiene a su hijo siempre en mente - y de hecho utiliza el hastag #alessforever en todas sus publicaciones de Instagram - está intentando volver a ser el que era. Un hombre simpático, alegre y gamberro que intentaba quitar hierro a las cosas y quedarse con el lado positivo de la vida.



Por ello, mientras Ana Obregón, destrozada, no ve la luz y confiesa que vive inmersa en un pozo de tristeza sin Aless, el italiano intenta continuar adelante y mostrar a sus seguidores que, aunque nunca volverá a ser el mismo sin su hijo - del que además ha confesado que también era su mejor amigo - la vida sigue. Mientras que ayer, cuando se cumplían 4 meses de la muerte del joven, Lequio presumió en sus redes sociales del buen gusto que tiene María Palacios a la hora de poner la mesa, hoy ha mostrado orgulloso el parecido que guarda con su padre.



Y es que en su última publicación en Instagram, Lequio nos ha dejado boquiabiertos con lo que se parece a su progenitor, el Conde Clemente Lequio di Assaba. Mismo perfil, misma barbilla, misma mirada... sin duda, Alessandro es un clon de su padre, que falleció en 1971 cuando el ex de Ana Obregón sólo tenía 11 años. Hoy, el italiano ha querido homenajearlo con esta imagen que evidencia el gran parecido que tiene con él sin olvidar, como no, el hastag que desmuestra que siempre tiene en mente a su adorado hijo Aless.