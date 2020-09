El Gremio descarta a Cavani antes de viajar a Chile para retomar la Libertadores

El jugador uruguayo Edinson Cavani. EFE/RONALD WITTEK/Archivo

Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- El Gremio brasileño descartó la contratación del uruguayo Edinson Cavani, esperado como el "regalo" que sería anunciado el martes, cuando el club conmemora 117 años, y aclaró que la única sorpresa de ese día será el viaje a Chile para reiniciar la Libertadores frente al Universidad Católica.

La noticia la dio el vicepresidente de fútbol del conjunto de Porto Alegre, Paulo Luz, la noche del domingo tras el empate 1-1 en casa con el Fortaleza por el Campeonato Brasileño.

"De forma muy franca y transparente anuncio que no tendremos sorpresas el martes. La única novedad el martes es el viaje a Chile para intentar reiniciar la Libertadores con pie derecho", afirmó el dirigente al ser interrogado sobre las versiones que situaban en el Gremio al delantero uruguayo, que se desvinculó del PSG.

Luz explicó que el Gremio viajará a Chile en vísperas de su visita al Universidad Católica por la Libertadores para reducir la estadía en territorio chileno e intentar minimizar los peligros de un viaje al exterior en época de pandemia por el coronavirus.

"Esperamos tener una buen resultado en Chile, si es posible la victoria. Y esa será sí el gran regalo que le daremos a la afición", afirmó.

El técnico del Gremio, Renato Gaúcho, afirmó que Cavani sería el "regalo ideal" para cualquier equipo en su aniversario pero que el Gremio tiene que poner los pies en la tierra.

"Es un jugador que todos quieren tener, pero es muy caro para el Gremio. Cavani es el sueño de cualquier entrenador. Obvio que sería el regalo ideal de aniversario para el club pero no podemos soñar. Tuvimos conversaciones y los números son altos. Tal vez el Flamengo lo consiga", afirmó el entrenador.

Renato Gaúcho aseguró que el club perdió a importantes jugadores durante la suspensión de la Libertadores por la pandemia y admitió que está presentando un fútbol muy irregular (duodécimo en la clasificación del Campeonato Brasileño con seis empates y dos derrotas en diez partidos), pero dijo esperar que el torneo continental se convierta en el motivo de su recuperación.

Gremio es el segundo en la clasificación del Grupo E, con los mismos cuatro puntos del líder, su tradicional rival de campo Internacional, por lo que una victoria en Santiago puede garantizarle el primer lugar.

El conjunto tricolor de Porto Alegre perdió en los últimos meses a Everton, su mayor estrella y que fue transferido al Benfica portugués, y a Caio Henrique, cuyos derechos fueron adquiridos por el Atlético de Madrid español y cedidos al Mónaco francés.

En el lugar de Everton, el Gremio contrató a otro Everton, delantero del Sao Paulo, y para sustituir a Caio Henrique optó por darle más oportunidades a Bruno Cortez.

Otra ausencia en el partido del miércoles será el zaguero argentino Walter Kannemann, que se recupera de una lesión y volverá a ser sustituido por David Braz.

Otra novedad en el equipo que se medirá al Universidad Católica es la presencia del zaguero colombiano Luis Manuel Orejuela, que se quedó con el puesto en la titular que era de Victor Ferraz.

Renato Gaúcho aún no sabe si podrá contar con Maicon, que tuvo que ser sustituido en el partido con Fortaleza, por lo que podrá ser sustituido por Darlan o por Lucas Silva.

Con esas cambios, la posible alineación del Gremio frente a la Universidad Católica es la siguiente: Vanderlei; Luis Manuel Orejuela, Pedro Geromel, David Braz, Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Darlan o Lucas Silva), Alisson, Isaque y Everton; y Diego Souza.