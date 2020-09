EEUU.- Trump celebra un mitin a puerta cerrada en Nevada violando así las normas del estado para frenar la pandemia

14/09/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin celebrado a puerta cerrada en julio en Tulsa, Oklahoma, en medio de la crisis del coronavirus.. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este domingo su primer mitin de campaña bajo techo en Nevada, pese a las restricciones de las autoridades locales que prohíben este tipo de reuniones, con motivo de la crisis del coronavirus, que ha provocado en el país casi 195.000 muertes. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL TYLER TOMASELLO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este domingo su primer mitin de campaña bajo techo en Nevada, pese a las restricciones de las autoridades locales que prohíben este tipo de reuniones, con motivo de la crisis del coronavirus, que ha provocado en el país casi 195.000 muertes.



Se trata del primer acto de estas características que celebra Trump desde hace más de tres meses, tras aquel evento en Tulsa, Oklahoma, en julio, que dejó a su paso un significativo aumento de los casos de coronavirus en la ciudad.



En esta ocasión, el inquilino de la Casa Blanca ha congregado a miles de personas dentro de las instalaciones de una fábrica en Henderson, en el estado de Nevada, cuyas leyes contra el coronavirus no permiten que se supere el aforo de más de 50 personas en actos que no son al aire libre.



Durante más de una hora, el presidente Trump se ha dirigido a una bulliciosa multitud de partidarios, que sin respetar las distancias de seguridad ni llevar mascarillas han jaleado las proclamas del magnate de Nueva York.



"Díganle a su gobernador que abra el estado", ha dicho Trump, en referencia al demócrata Steve Sisolak, quien horas antes escribió en su cuenta de Twitter que las acciones del presidente estadounidense han sido "vergonzosas, peligrosas e irresponsables", en un momento, ha explicado en el que Nevada intenta retomar la actividad económica y proteger la salud pública.



Trump también ha hablado sobre el último episodio de violencia que este fin de semana se vivió en las calles del condado de Los Ángeles, cuando dos agentes fueron tiroteados en su vehículo cuando se encontraban de servicio, y ha asegurado que su "misión" es "arrestar a los terroristas domésticos".



"Nosotros creemos que si asesinas a un agente de policía debes ser castigado con la pena capital", ha dicho Trump ante una enfervorecida multitud que no ha duda en corear el nombre de Estados Unidos.



"Todo el mundo ha visto ese vídeo en el que un animal, porque es un animal, se acercaba al coche de la Policía", ha dicho Trump, quien se mostrado sorprendido por las críticas que ha recibido al calificar de esta manera a la persona que disparó.



"No es un ser humano, es un animal", ha insistido Trump, quien ha aprovechado para criticar a su rival demócrata en las próximas elecciones, Joe Biden, a quien le ha acusado de mostrar tibieza en estos asuntos y de oponerse a la pena máxima incluso para "los asesinos de policías".