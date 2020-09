Diez novelas negras recién llegadas a las librerías "acechan" a los lectores

Don Winslow, uno de los grandes autores de la novela negra, durante una entrevista con la Agencia Efe. EFE/ Andreu Dalmau/ Archivo

Madrid, 14 sep (EFE).- Crimen, corrupción, asesinatos, espionaje... el mal en toda su extensión se reparte por las numerosas novelas negras que "acechan" a los lectores desde las librerías a las que acaban de llegar.

Las siguientes son diez propuestas del género negro recientemente publicadas:

.- "Rotos" de Don Winslow (HarperCollins Ibérica).- Seis inquietantes novelas cortas se reúnen en este volumen del autor norteamericano en las que, desde Nueva Orleans a Hawái, habla de la venganza y la justicia, la traición y la culpa, los temas que le han hecho un clásico de la ficción criminal.

.- "La oscuridad que conoces", de Amy Engel (Suma de Letras).- En un pueblo en el que todos parecen ocultar secretos y la violencia siempre está a flor de piel, dos niñas de doce años aparecen asesinadas. La madre de una de ellas investigará lo sucedido en medio de un ambiente profundamente rural y hostil para las mujeres.

.-" Un tío con una bolsa en la cabeza" de Alexis Ravelo (Siruela).- El tío al que hace referencia el título es un alcalde corrupto al que dos desconocidos dejan maniatado y con una bolsa en la cabeza sin posibilidad de pedir auxilio. Sus últimos momentos estarán dedicados a intentar averiguar quiénes han sido sus asaltantes, convirtiéndose así en investigador de su propio asesinato antes de su consumación.

.- "Todos nosotros" de Javier Menéndez Flores (Planeta).- A principios de los 80 una pareja de policías investiga el atropello mortal de una joven que encuentran desnuda y con terribles lesiones y la desaparición poco después dos chicas de edades similares. Las tres habían sido vistas en bares de copas del Madrid de esa época, cuyas calles se convierten en un personaje más de la novela.

.- "El club del crimen de los jueves", de Richard Osman (Espasa).- El humor envuelve esta novela del productor y presentador de televisión británico protagonizada por cuatro jubilados ociosos que se reúnen una vez por semana para investigar antiguos asesinatos sin resolver. Hasta que un promotor inmobiliario de la zona aparece muerto y estos "detectives" demuestran de lo que son capaces.

.- "Leones Muertos", de Micke Herron (Salamandra).- También hay mucho humor en la nueva entrega de la serie protagonizada por el sarcástico Jackson Lamb y las operaciones que lleva a cabo junto al resto de miembros de la "Casa de la Ciénaga", donde van a parar los espías británicos caídos en desgracia por haber metido la pata alguna vez.

.- "Los buenos samaritanos" de Will Carver (Destino).- Un insomne se dedica por las noches a llamar a gente que no conoce con la esperanza de conectar con alguien mientras su mujer escucha a hurtadillas. Una noche contacta con una joven que cree que está hablando con los Buenos Samaritanos, una línea de ayuda a gente inestable. La conversación desemboca en una relación que se transforma en algo más oscuro cuando vayan a casa de él.

.- "Mengele Zoo", de Gert Nygardshaygc (Capitán Swing & Nórdica).- Considerada la mejor novela noruega por uno de los festivales de literatura nórdicos más importantes, el título de este "thriller" ecológico hace referencia a una expresión brasileña que quiere decir que algo está fuera de control, una historia en la que se mezcla el crimen con el debate de la degradación medioambiental.

.- "Estoy pensando en dejarlo", de Iain Reid. (ADN).- La novela en la que se basa la película de Netflix dirigida por Charlie Kaufman se sitúa en los inicios de una relación de una pareja que se embarca en un viaje "de pesadilla" en coche por Canadá: "lo que estoy pensando es que no quiero estar aquí. Estoy pensando en dejarlo", nos dice la protagonista.

.- "La diabla en el espejo", de Horacio Castellanos Mora (Literatura Random House).- Nueva edición del relato del escritor salvadoreño sobre la investigación del asesinato de una mujer de la alta sociedad de su país, una novela en la que denuncia la corrupción y la impunidad.

A estas novedades recién publicadas se sumarán muchas más. "Fuego nocturno", de Michael Connelly; "Materia oscura" y "El arte del crimen", de Phillip Kerr; "Los seres vacíos", de Guillermo del Toro y Chuck Hogan; "Sin muertos", de Alicia Giménez Bartlett; "Yo fumo para olvidar que tú bebes", de Martín Casariego; "Sol de sangre" , de Jo Nesbo; "Rey Blanco", de Juan Gómez-Jurado; o "La noche de Plata", de Elia Barceló, son algunas de ellas.

Carmen Naranjo