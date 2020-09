Coronavirus.- Yakarta vuelve a decretar dos semanas de confinamiento tras un nuevo rebrote de coronavirus

14/09/2020 Un grupo de personas asiste al funeral de un familiar fallecido a causa de la COVID-19 POLITICA ASIA ASIA INDONESIA INTERNACIONAL ASLAM IQBAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La autoridades de la capital de Indonesia, Yakarta, han decidido este domingo decretar nuevamente dos semanas de confinamiento a partir de este lunes, tras el último rebrote de coronavirus que desde finales de agosto ha hecho crecer el número de casos de manera exponencial.



El gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, ha explicado que esta decisión viene motivada por el aumento de casos en las últimas semanas registrados especialmente en centros de trabajo y como consecuencia de las reuniones familiares que se han ido celebrando desde que se flexibilizaron las anteriores restricciones.



Anies ha advertido de sanciones más duras para aquellos que violen las nuevas medidas y ha ordenado a aquellas personas que han sido diagnosticadas con la COVID-19 que acudan a las instalaciones que el Gobierno local ha levantado para que los pacientes sean allí tratados.



"No debe haber más autoaislamiento en el hogar. No todo el mundo tiene el conocimiento, la experiencia y la oportunidad de mantener sus actividades diarias separadas de otras personas", ha afirmado Anies, según ha informado el periódico local 'Jakarta Globe'.



Las autoridades han anunciado que hasta el 27 de septiembre estarán prohibidos en la capital todos los eventos masivos y las reuniones de más de cinco personas; las escuelas, los parques, las atracciones turísticas, así como las instalaciones deportivas volverán a cerrar.



Sin embargo, las mezquitas y otros lugares de culto en los barrios residenciales y de las afueras sí podrán continuar con sus puertas abiertas, siempre y cuando no se supere el 50 por ciento de su aforo, aunque las autoridades se reservan la posibilidad de cerrar estos centros si se hallan cerca de un foco de infección.



Se fomentará el teletrabajo, los servicios públicos de transporte funcionarán al 50 por ciento, su aforo será limitado, mientras que restaurantes y comercios de comida sólo podrán servir a domicilio, ha explicado Anies.



En su último balance, las autoridades sanitarias de Indonesia han informado de un total de 218.382 casos acumulados, de los cuales 155.010 corresponden a pacientes que han superado la enfermedad, además de 8.723 fallecidos.



Por su parte, Yakarta ha registrado 54.220 casos positivos, entre ellos 40.751 son personas recuperadas y 1.391 víctimas mortales.