Coronavirus.- Italia inicia la 'vuelta al cole' con otros 1.000 contagios más en el último día

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Italia ha sumado en el último día otros 1.000 contagios más por la pandemia de coronavirus, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad coincidiendo con la 'vuelta al cole' en buena parte del país después de que las escuelas hayan permanecido cerradas desde hace seis meses.



Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas ha habido 1.008 casos, un dato inferior a los alrededor de 1.500 contagios registrados durante los dos días del fin de semana. La diferencia vendría explicada por el menor número de test realizados, unos 45.000, casi 26.000 menos que el sábado.



En total, hasta el momento en el país ha habido 288.761 casos. Además, ha habido otros catorce fallecidos, lo que eleva a 35.624 el balance de víctimas mortales, mientras que son ya 213.950 los pacientes curados, otros 316 más. Por otra parte, siguen aumentando los pacientes en la UCI, otros diez más en el último día, lo que sitúa el total en 197.



Entretanto, unos 5,6 millones de alumnos han vuelto este lunes a la clases, si bien en algunas regiones se ha aplazado la fecha de inicio del curso hasta la próxima semana. El uso de mascarilla es obligatorio siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de al menos un metro, incluido en las aulas.



En un mensaje publicado el domingo, el primer ministro, Giuseppe Conte, aseguró que el Gobierno ha trabajado en los últimos meses "para una 'vuelta al cole' segura" y puso en valor la importancia de la educación. También reconoció que habrá "problemas" en el inicio y admitió los problemas que el sistema educativo del país arrastra desde hace años.



Conte elogió el trabajo realizado por los profesores para preparar el inicio del curso y prometió que el Gobierno "estará a su lado durante los próximos días y los próximos meses".



Por otra parte, el antiguo primer ministro Silvio Berlusconi ha recibido este lunes el alta del hospital de Milán en el que fue ingresado por una neumonía bilateral provocada por la COVID-19. "He superado la que considero la prueba mas peligrosa de mi vida", ha declarado a su salida, dando las gracias a los médicos que le han tratado.



"Los primeros tres días han sido muy difíciles, es una enfermedad grave e insidiosa", ha subrayado, destacando que "el 80 por ciento de los enfermos de más de 80 años no consiguen superarla". El antiguo primer ministro cumplirá el próximo 29 de septiembre 84 años.



"Hay que seguir adelante, Italia no puede quedarse parada, sería una catástrofe sanitaria y económica sin precedentes", ha advertido, destacando "la noticia positiva" que supone la reapertura de los centros educativos. "Evitarlo depende de todos nosotros", ha subrayado, según informa la agencia AdnKronos.