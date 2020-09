Coronavirus.- Berlusconi recibe el alta tras "la prueba más peligrosa" de su vida

ROMA, 14 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi ha abandonado este lunes el hospital de Milán donde permanecía ingresado por una neumonía derivada de la COVID-19. "Ha sido la prueba más peligrosa de mi vida", ha admitido el líder de Forza Italia, que este mes cumplirá 84 años.



Berlusconi fue ingresado el 3 de septiembre en el hospital San Rafael, después de dar positivo en las pruebas de coronavirus. A su salida del centro, ha agradecido el apoyo recibido y ha reconocido que ha atravesado "momentos difíciles", que "fueron muchos en los primeros tres días".



La salud de Berlusconi empeoró después de que se le diagnosticara una neumonía bilateral y los médicos admitieron que estaba en una "fase delicadas", entre otras razones por su avanzada edad. "Esta vez también me he escapado", ha ironizado el dirigente conservador, recibido junto al hospital por un grupo de seguidores.



Pese al alta, Berlusconi permanecerá aislado en su vivienda de Arcore, donde esperará una segunda prueba negativa para retomar su vida normal, según el diario 'La Repubblica'.