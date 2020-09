Colombia.- El Gobierno de Colombia dice que castigará "drásticamente" los últimos abusos policiales "si los hubo"

14/09/2020 Agentes de la Policía de Colombia en una manifestación feminista en el centro de Bogotá por la supuesta violación que sufrieron tres mujeres a manos de agentes del Comando de Acción Inmediata (CAI) durante la jornada de protestas por la violencia policial POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



En el marco de las marchas contra la violencia policial en Colombia, la ministra del Interior, Alicia Arango, ha dicho este domingo que "si hubo actos ilegales" serán castigados "drásticamente", después de las casi 170 denuncias y una decena de fallecidos, durante las jornadas de protestas por la muerte de una persona como consecuencia de los golpes infligidos por varios agentes.



Las palabras de Arango se han producido mientras Bogotá celebra una nueva jornada de protestas y marchas, en las que ya se han registrado algunos incidentes, a la vez que el Gobierno de la capital celebraba un acto de perdón y reconciliación en memoria de los diez jóvenes muertos durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha mostrado muy crítica con la acción del Gobierno en los últimos días y ha abogado por una reforma de la Policía Nacional, cuyos cuerpos continúan estando militarizados.



"Hay quienes dicen que el vandalismo debe reprimirse con militarización de la ciudad. Claro que no. En vez de militarizar Bogotá, hay que desmilitarizar la Policía", isnsitió el sábado.



Arango también se ha referido a esas declaraciones y ha asegurado que desde finales de 2019 el Gobierno lleva trabajando en un proceso de transformación de la Policía para que sea "mucho más profesional" y ha negado que el presidente de Colombia, Iván Duque, no esté por la labor de una reforma de los cuerpos policiales.



"Se está profesionalizando el modelo de vigilancia en las estaciones y en los CAI (Comando de Acción Inmediata), para que se perfeccione y se dé una mayor trazabilidad de cada actuación de los uniformados", ha explicado.



Por último, la ministra del Interior ha pedido a los manifestantes que acudan a las últimas movilizaciones que lo hagan de manera pacífica y si bien ha alabado la labor de la Policía, pues su trabajo "no se puede desconocer", también ha matizado que "si hubo actos ilegales, ilícitos de la institución deben ser sancionados drásticamente".



Esta semana Colombia ha celebrado varias jornadas de movilizaciones masivas en varias ciudades del país, después de que hace unos días un ciudadano falleciese durante una intervención policial en el distrito bogotano de Engativá.



Un vídeo muestra el uso de pistolas táser contra este hombre, Javier Ordoñez, un abogado de 42 años, que pide auxilio y reclama que no se le apliquen más descargas eléctricas. Un segundo vídeo en manos ya de la Fiscalía probaría que también fue golpeado en dependencias policiales.



Las protestas se han producido en las principales ciudades del país, en especial en Bogotá, en donde López denunció al menos diez fallecidos, más de 70 heridos y un centenar de denuncias contra la labor de la Policía.