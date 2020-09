Colo Colo y Peñarol llegan en horas críticas a su choque por la Libertadores

Colo Colo se encuentra en la decimocuarta del fútbol en Chile, con nueve unidades, solo una más que los puestos del descenso, y la Libertadores se presenta como una oportunidad para salvar la temporada. EFE/Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 14 sep (EFE).- El Colo Colo chileno y el Peñarol uruguayo se miden este martes en Santiago de Chile por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo continental al que se agarran para salvar la mala temporada que están protagonizando en sus torneos domésticos.

La situación es especialmente crítica para el Colo Colo, que en las cuatro jornadas que se han disputado en Chile desde el regreso de la competición tras el parón por la pandemia sólo ha sumado dos puntos.

El paraguayo Gualberto Jara dirige al cacique de forma interina desde que en febrero fuera despedido Mario Salas tras sumar cuatro derrotas consecutivas y desde entonces no se ha encontrado un sustituto.

El equipo se encuentra en la decimocuarta posición de la tabla con nueve unidades, solo una más que los puestos del descenso, y la Libertadores se presenta como una oportunidad para salvar la temporada.

En la competición continental, el albo está encuadrado en el Grupo C, donde la igualdad es máxima y todos los equipos suman 3 puntos, con un partido ganado y otro perdido en las dos jornadas disputadas hasta este momento.

Para la oportunidad, las principales dudas de Jara para afrontar el choque ante el Peñarol están en la portería, donde el titular Brayan Cortes comenzó a ser debatido y ya no fue de la partida en el pasado choque de liga, aunque ante un encuentro de esta categoría podría volver a ser la primera opción.

La punta de ataque tampoco está definida, pues si bien el incombustible Esteban Paredes sigue anotando goles a sus 40 años, se especula que ante un choque de alta intensidad como este el argentino Nicolás Blandi podría ser el ariete titular.

Finalmente, y después de que en el pasado choque de liga ante La Calera acabara jugando saliendo desde el banquillo, todo hace indicar que el volante ofensivo Leonardo Valencia será titular ante el Peñarol, pese a la polémica que hay en Chile por las acusaciones de violencia machista que divulgó su exmujer.

PEÑAROL, A SEIS PUNTOS DEL LÍDER

En el lado contrario las cosas tampoco funcionan bien y el Peñarol llegará a Santiago de Chile ubicado en la séptima posición de la tabla, con 17 puntos en el Torneo Apertura de Uruguay, alejando en seis unidades del líder, el Nacional, tras acumular cuatro victorias, cinco empates y tres caídas en doce jornadas.

Para el Peñarol las opciones en Libertadores siguen intactas por lo que pensando en el duelo ante el Colo Colo, el entrenador de los carboneros, Mario Saralegui, optó por un equipo alternativo con el arquero Kevin Dawson como único de los habituales titulares sobre el campo de juego.

Se espera que para enfrentar al Cacique juegue el zurdo David Terans, autor de siete de los tantos que hizo el equipo en el Apertura.

En el centro del campo, es probable que Jesús Trindade y Cristian 'Cebolla' Rodríguez jueguen ante los chilenos desde el comienzo.

Y a falta se confirmarse si Walter Gargano se suma a ellos dos en la contención, atrás parece claro que jugarán Giovanni González y Joaquín Piquerez en los laterales, y Fabricio Formiliano en uno de los lugares en el centro de la defensa.

- Alineaciones probables:

Colo Colo: Brayán Cortés; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Insaurralde o Julio Barroso y Gabriel Suazo; César Fuente, Carlos Carmona, Leonardo Valencia, Pablo Mouche y Marcos Bolados; Esteban Paredes o Nicolás Blandi.

Entrenador: Gualberto Jara

Peñarol: evin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher o Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Cebolla Rodríguez, Walter Gargano, Facundo Pellistri; David Terans y Xisco Jiménez.

Entrenador: Mario Saralegui.

Árbitro: el argentino Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Estadio Monumental de Santiago de Chile.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).