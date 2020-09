Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Oracle se impone en la carrera por TikTok, se alcanzó una serie de acuerdos durante el fin de semana, y un fabricante de medicamentos aún confía en una vacuna para este año.

Trato hecho

Oracle Corp. se impuso en las negociaciones para tomar el control de las operaciones en Estados Unidos de la aplicación TikTok, de ByteDance Ltd., según personas con conocimiento de las conversaciones. Los términos del acuerdo aún no se han concluido, y es probable que la opción final sea algo más cercano a una reestructuración corporativa, donde Oracle asuma una participación en un negocio estadounidense recién formado. Si bien la estructura parece estar planeada para cumplir con las normativas de supervisión que China endureció hace poco, no está claro si pasará la prueba de la Administración Trump, que fijó para mañana la fecha límite para la venta o cierre de la operación estadounidense de TikTok.

Acuerdos, acuerdos y más acuerdos

Nvidia Corp. acordó comprar Arm Ltd., la división de chips de SoftBank Group Corp., por US$40.000 millones en el mayor acuerdo que se haya firmado en la industria de semiconductores. SoftBank también recaudará 1,2 billones de yenes (US$10.400 millones) por la venta de aproximadamente un tercio de su división inalámbrica nacional. Gilead Sciences Inc. acordó adquirir Immunomedics Inc., fabricante de una prometedora terapia contra el cáncer de mama, por alrededor de US$21.000 millones, o US$88 por acción, más del doble del nivel en el que cerró el viernes. Los eternos rumores de fusiones regresaron esta mañana, ya que hay información que sugiere que los presidentes de UBS Group AG y Credit Suisse Group AG están evaluando una posible combinación.

Una vacuna para 2020

El director ejecutivo de Pfizer Inc., Albert Bourla, dijo que es “probable” que EE.UU. lance al público una vacuna contra el covid-19 antes de fin de año, y agregó que está “bastante seguro” de que la vacuna que su compañía está desarrollando con BioNTech SE es segura. La Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc reanudaron el ensayo de su tratamiento experimental después de que se suspendiera la semana pasada por preocupaciones que generó un paciente que cayó enfermo. La carrera sin precedentes por encontrar una vacuna, que incluye más de 600 proyectos en todo el mundo, sigue siendo la mejor esperanza para poner fin a las restricciones provocadas por pandemia.

Los mercados suben

Si bien las acciones globales están mostrando, en general, un positivo avance hoy, el ritmo sigue muy lejos de un repunte. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,8%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,9% después de que los miembros del gobernante Partido Liberal Democrático seleccionaran a Yoshihide Suga para reemplazar a Shinzo Abe. En Europa, un alza inicial en el índice Stoxx 600 no logró mantenerse y, a las 5:50 a.m., hora del este, el indicador cotizaba sin cambios. Los futuros del S&P 500 también cedían algo de terreno, mientras permanecían firmemente en territorio positivo, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,664% y el oro avanzaba levemente.

También hoy...

El calendario de datos económicos no muestra mucha actividad hoy, pero eso no significa que no esté pasando mucho. En Washington, un comité de la Cámara de Representantes se reunirá para hablar sobre el controvertido tema de la votación por correo. A 50 días de las elecciones, el presidente Donald Trump está en campaña electoral en California, mientras que Joe Biden hablará sobre el cambio climático y los incendios forestales. En el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, presentará al Parlamento hoy su plan para violar el derecho internacional. El informe mensual de la OPEP se publica más tarde, mientras que los precios del crudo permanecen bajo presión en medio de las continuas dudas sobre la demanda futura. La Fed de Nueva York publicará su nuevo cronograma de operaciones de repos.

