Ciclistas del Jumbo-Visma dieron negativo de COVID-19, dice líder del Tour de Francia Roglic

14 sep (Reuters) - El esloveno Primoz Roglic, ciclista del Jumbo-Visma y líder de la clasificación general del Tour de Francia, dijo el lunes que él y sus compañeros de equipo dieron negativo en los últimos controles por COVID-19 antes de la etapa 16 de la prueba.

Las reglas de este año establecen que si un equipo tiene dos positivos no puede seguir compitiendo.

"Dijeron que éramos negativos, así que estoy feliz de que tengamos una semana más de competencia por delante", dijo Roglic.

Sin embargo, un portavoz del equipo se mostró cauteloso ya que dijo que los resultados de los miembros del personal aún no estaban disponibles. "No se nos permite confirmar eso", sostuvo. "De todos modos, todavía no se conocen todos nuestros resultados".

Roglic lidera el Tour de Francia con 40 segundos de ventaja antes de la prueba de montaña del martes entre La Tour du Pin y Villard de Lans.

Su compatriota Tadej Pogacar, segundo clasificado, parece ser la única amenaza para Roglic, después de que el campeón defensor Egan Bernal se retirara de la contienda cuando se estrelló en el ascenso al Col du Grand Colombier. (Reporte de Julien Pretot. Editado en español por Javier Leira)