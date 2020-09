Brexit.- Cameron se suma a los ex primeros ministros con "dudas" sobre el plan de Johnson

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro británico David Cameron ha reconocido este lunes sus "dudas" sobre el plan del Gobierno de Boris Johnson para modificar el acuerdo del Brexit, en línea con las críticas que ya han manifestado otros antiguos líderes como John Major, Theresa May, Tony Blair y Gordon Brown.



La ley de mercados interiores planteada por Johnson abre la puerta a modificar el protocolo sobre Irlanda del Norte incluido en el Acuerdo de Retirada, lo que implicaría revisar un pacto ya ratificado y contravendría --como ha reconocido el propio Gobierno-- el Derecho Internacional.



"Aprobar la ley y romper las obligaciones internacionales es lo último que debería contemplarse, el último recurso", ha dicho Cameron este lunes, en unas declaraciones en las que por primera vez se ha pronunciado sobre el pulso abierto en estos últimos días entre Londres y Bruselas, según Sky News.



"Tengo dudas sobre lo que se ha propuesto", ha añadido el ex primer ministro, que abandonó Downing Street después del referéndum de junio de 2016 en el que los ciudadanos votaron mayoritariamente a favor de que Reino Unido abandonase la Unión Europea.



El exfiscal general Geoffrey Cox también ha desvelado este lunes que dirá 'no' a la iniciativa de Johnson cuando sea sometida a votación en la Cámara de los Comunes, por entender que haría un daño "inconcebible" a la reputación del país, informa la BBC.