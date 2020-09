Bergessio y el 'Chory' Castro guían al Nacional a la cima del Apertura

En la imagen, un registro de otra celebración de Gonzalo Bergessio del Nacional. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 13 sep (EFE).- El delantero Gonzalo Bergessio y centrocampista Gonzalo Castro guiaron este domingo al Nacional en su victoria por 2-0 frente al Danubio, que le permitió posicionarse como líder del Torneo Apertura uruguayo.

Las trepadas del 'Chory' y la contundencia del argentino fueron claves para que la escuadra de Gustavo Munúa se llevara tres puntos fundamentales a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

En otros juegos, el Rentistas igualó 1-1 ante el Fénix y mantuvo su invicto, mientras que el Peñarol empató 0-0 con el Montevideo City Torque.

Estas son las cinco claves de la jornada:

CON BERGESSIO ES MÁS FÁCIL

Un nuevo gol del argentino Gonzalo Bergessio ayudó al Nacional a conseguir la victoria. El jugador, de 36 años, anotó ante el Danubio su décimo gol en el Apertura.

PEÑAROL NO LEVANTA CABEZA

Con el empate 0-0 ante el Montevideo City Torque, el Peñarol quedó séptimo en la tabla de posiciones de un torneo en el que ganó cuatro de los 12 juegos que disputó.

RENTISTAS PIENSA EN EL MIÉRCOLES

El Rentistas igualó 1-1 ante el Fénix y quedó segundo a dos unidades del Nacional. No obstante, los dirigidos por Alejandro Cappuccio aún deben un juego ante el River Plate que disputarán este miércoles.

CERRO LARGO NO SE BAJA

El Cerro Largo venció 1-2 al Progreso y quedó tercero a tres puntos del Nacional. Los de Danielo Núñez acumulan cinco victorias, cinco empates y dos caídas y no se bajan de la lucha por el título.

EL 'LOCO' SE PONE Y SE SACA

Washington Sebastián Abreu comenzó como titular en el encuentro que igualaron 1-1 su equipo, el Boston River, y el Defensor Sporting. A los 70 minutos, el 'Loco', jugador y entrenador, decidió quitarse del campo de juego para dar ingreso al argentino Alejandro Martinuccio.