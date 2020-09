Benoit Paire carga contra el torneo de Roma: "Programación de mierda", dice

El francés Benoit Paire. EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

Redacción Deportes, 14 sep (EFE).- El francés Benoit Paire ha cargado duramente contra el torneo de Roma, que comienza este lunes, al criticar a la organización porque ha colocado su partido de primera ronda para hoy, cuando él había solicitado un día más.

"Programación de mierda" ha dicho Paire en las redes sociales. El francés, que llegó a Roma después de no poder competir en el US Open por haber dado positivo de coronavirus, esperaba tener un día extra de entrenamiento en el Foro Itálico.

"Gracias Masters 1.000 de Roma. Hice una petición para jugar el martes y tener un día más de entrenamiento después de llegar de Nueva York y como juego contra un italiano me ponéis el partido el lunes!" escribe el francés, que añade en su mensaje las etiquetas #super #BRAVO, #goodjob (buen trabajo) y #notfair (no es justo), además de mencionar a la ATP para que tuviera constancia de esa situación.

Paire debuta contra el italiano Jannik Sinner, uno de los jugadores con gran proyección.