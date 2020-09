Amazon suscribe acuerdo con estrella de Bollywood para Alexa

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. suscribió un acuerdo con la megaestrella de Bollywood Amitabh Bachchan para su asistente de voz Alexa, que se adelanta a sus rivales Siri de Apple Inc. y Google Assistant de Alphabet Inc. a medida que un país de 1.300 millones de habitantes se adapta a los servicios de Internet habilitados por voz.“El barítono que ha encantado a la industria cinematográfica india durante más de cinco décadas, pronto ofrecerá una experiencia de voz única a los muchos clientes indios que utilizan Alexa”, anunció Amazon en su blog de India el lunes. Los usuarios podrán acceder a “la voz icónica de Mr. Bachchan en Alexa mediante la compra de la experiencia de voz Amitabh Bachchan”, dice el blog.Bachchan, de 77 años, a menudo es descrito como una fusión india de Marlon Brando con Robert de Niro. Su poderosa imagen de estrella y su voz profunda han aparecido en cientos de comerciales que venden de todo, desde gaseosas de PepsiCo Inc. y chocolates Cadbury Ltd. hasta en una campaña de vacunación contra la poliomielitis respaldada por la UNICEF.La voz de Bachchan, que es inmediatamente reconocible, se ha utilizado junto a su estatus de estrella en exitosas películas de Bollywood, un podcast y la versión india del programa de televisión “¿Quién quiere ser millonario?”. El lunes, el actor publicó en Instagram que para él era “una nueva forma de pensar, una nueva visión, una nueva dirección”.Amazon usó por primera vez la voz de una celebridad cuando el actor de Hollywood Samuel L. Jackson debutó en Alexa. Desde entonces, ha agregado actores de voz profesionales que recitan a Shakespeare, Mark Twain, refranes y fábulas. El año pasado, su rival Google Assistant agregó la voz del cantante estadounidense John Legend. El asistente de voz dominante de Google aún no ha debutado una voz de celebridad en India.Al igual que con Jackson, Amazon aplicará la tecnología del habla neuronal para hacer que Alexa suene exactamente como Bachchan sin importar la pregunta que esté respondiendo, sin necesidad de grabar cada palabra en el estudio. Los usuarios pueden comprar la voz de Bachchan como una característica para proporcionar actualizaciones meteorológicas, recitar poesía y dar consejos.India, con más de 500 millones de teléfonos inteligentes y algunas de las tarifas de datos más baratas del mundo, está adoptando rápidamente servicios habilitados por voz a medida que las personas acceden a Internet a través de la voz en lugar de escribir. El mercado de voz y reconocimiento de voz está creciendo rápidamente en India y se espera que aumente más de 40% este año a US$58,4 millones, según un informe de la unidad de India de Red Dentsu Aegis.La llegada de Bachchan a Alexa el próximo año emocionará a un empleado de Amazon en particular: Amit Agarwal, director de Amazon en India y exasistente ejecutivo de Jeff Bezos. Agarwal, quien es un ferviente fanático de Bachchan, recita con fluidez líneas de las películas exitosas de Bachchan y hasta el día de hoy luce el estilo de cabello que usaba Bachchan hace décadas.

