Ágatha Ruiz de la Prada revela la existencia de una hermana secreta con la que no tiene relación

03/06/2020 Ágatha Ruiz de la Prada además ha sufrido el robo de su colección de mujer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer de lo más polifacética. Y, además de triunfar como diseñadora de moda - su última colección, que presentó el jueves pasado en la Pasarela MBFW ha cosechado grandes críticas - se ha lanzado al mundo de la televisión, donde se mueve como pez en el agua. Tanto es así que, pese a ser uno de los rostros más populares de la moda española desde hace treinta años, hay aspectos de su vida que todavía no conocemos y hoy nos ha sorprendido con una inesperada confesión.



Y es que, mientras hablaba de la batalla judicial que ha emprendido Javier Santos para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias, Ágatha ha revelado que tiene una hermana secreta. La diseñadora se enteró de que su padre, Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz, había tenido una hija fruto de una relación extramatrimonial, cuando éste estaba a punto de fallecer, en el año 2015.



Sin embargo, Ágatha no lo había confesado hasta hoy, pero como decimos es una caja de sorpresas. La diseñadora no tiene relación con esta medio hermana, de quien no ha revelado su nombre, y ni siquiera la conoce. Pese a que han pasado cinco años del fallecimiento de su padre, ni ella ni sus hermanos han dado un paso adelante para conocer a esta misteriosa mujer de la que, visto lo visto, la ex de Pedro J. Ramírez prefiere no saber nada.



Además, la creadora ha desvelado que esta mañana unos ladrones habían asaltado el camión con su colección de mujer cuando se dirigía a su tienda en la capital. Afectada, ha pedido la colaboración ciudadana para intentar recuperar sus diseños, puesto que este robo supone un duro varapalo para Ágatha y su negocio tan sólo cuatro días después de presentar sus coloristas propuestas en la Pasarela Cibeles.