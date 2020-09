Victoria de McPhee en Moto3 del GP de San Marino; caída del líder Arenas

El británico John McPhee ganó este domingo la prueba de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en una carrera en la que se cayó el líder del campeonato, el español Albert Arenas.

McPhee (Honda) llegó a la meta delante de los japoneses Ai Ogura, que había ocupado la pole position, y Tatsuki Suzuki, tras salir en la decimoséptima posición en la parrilla de salida.

El británico logró su segunda victoria en Moto3, tras ganar en Francia el año pasado.

Es también la primera vez que dos pilotos japoneses se juntan en el podio de esta categoría desde 2001. Las Honda se hicieron con las ocho primeras plazas de la carrera.

McPhee, de 26 años, llegará al límite de edad para correr en Moto3 en 2021 y debe obtener una buena clasificación esta temporada si quiere progresar en las categorías superiores.

El británico ocupa ahora la tercera plaza del Mundial, con 92 puntos, detrás de Albert Arenas (105) y Ai Ogura (101).

"Fue una carrera loca. Partir decimoséptimo en la parrilla hacía las cosas difíciles. Cuando me encontraba alrededor de la duodécima posición, me dije que no me iba a quedar ahí y continué empujando", declaró el piloto escocés.

-- Clasificación de la prueba de Moto3 del Gran Premio de San Marino, disputada este domingo en el circuito de Misano (4,226 km):

1. John McPheee (GBR/Honda), las 2 vueltas en 39:48.952, a 146,4 km/h de media

2. Ai Ogura (JPN/Honda) a 0.037

3. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) a 0.232

4. Jeremy Alcoa (ESP/Honda) a 0.303

5. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) a 0.490

...

-- Clasificación del Mundial tras siete pruebas:

1. Albert Arenas (ESP) 106 puntos

2. Ai Ogura (JPN) 101

3. John McPhee (GBR) 92

4. Tatsuki Suzuki (JPN) 75

5. Tony Arbolino (ITA) 70

...

jld/psr