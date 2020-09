Turquía.- Erdogan dice a Macron que "tendrá muchos problemas" si sigue criticando a Turquía en relación al Mediterráneo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido este sábado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, de que "tendrá muchos más problemas" si continúa criticando las políticas del Gobierno de Ankara en relación a sus movimientos y reclamos en el Mediterráneo.



"No se meta con el pueblo turco, no se meta con Turquía", ha dicho Erdogan durante un discurso televisado con motivo del 40 aniversario del golpe militar de 1980.



"Señor Macron, tendrá muchos más problemas conmigo", ha dicho Erdogan, después de que el presidente francés asegurara días atrás que Europa debía adoptar una postura más firme en relación a los últimos movimientos de Turquía en el Mediterráneo.



"Debería haber una actitud común sobre Turquía. Europa debería tener una política común sobre energía y cuestiones estratégicas. Turquía ya no es un socio en la región mediterránea", dijo Macron, en relación a las disputas marítimas con Grecia y Chipre.



Macron calificó como "conducta inaceptable" la autoridad que está reclamando Turquía para llevar a cabo perforaciones en busca de gas en aguas reclamadas por Chipre, y reivindicar una zona económica exclusiva en aguas también reclamadas para ese fin por Grecia.



"Nosotros queremos evitar cualquier escalada", añadió Macron durante una cumbre informal con los países del sur de la Unión Europea, si bien recalcó que "evitar la escalada no puede significar pasividad o aceptación".



"No se puede enseñar humanidad a Turquía. Ustedes son quienes mataron a un millón de personas en Argelia", ha dicho Erdogan, quien también ha aprovechado su intervención para acusar a Francia de apoyar al general libio Jalifa Haftar.



Antes de Erdogan ya se manifestó el Ministerio de Exteriores turco, emitiendo un comunicado en el que tachaba a Macron de "arrogante" y le acusaba de recurrir a "viejos reflejos coloniales".



Según Ankara, el presidente francés no está en posición de tomar decisiones sobre zonas marítimas y lo que debería hacer Francia en lugar de ello es favorecer la reconciliación y el diálogo.



Grecia y Chipre han estado discutiendo durante semanas con Turquía acerca de las áreas del Mediterráneo oriental que los tres países se disputan para llevar a cabo labores de prospección para perforar en busca de gas.