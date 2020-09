'Supermán' López asegura que Bernal y Quintana "pagaron el esfuerzo" en el Tour

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, que se ha colocado cuarto en la general tras la etapa con final en el Grand Colombier de este domingo, señaló que "más de uno ha pagado", el esfuerzo acumulado de la carrera, en referencia a sus compatriotas Egan Bernal y Nairo Quintana.

Bernal, vigente campeón del Tour, perdió en meta más de siete minutos y Quintana 3:50, quedando ambos fuera de la pelea, salvo sorpresa, por el podio en París del próximo domingo.

"La etapa fue bastante dura. De principio a fin se hizo muy rápido y con tres puertos enlazados, que fue lo que se hizo más duro", declaró el líder del equipo Astana, de 26 años.

"Era una etapa con mucho desgaste y además llevamos ya quince días de competencia. Hemos tenido unos días anteriores también muy desgastadores y hoy más de uno lo ha pagado", añadió.

López aseguró que no se enteró cuando sus compatriotas perdieron contacto con el grupo de favoritos a falta de 13 km para la meta: "Si no me lo dice mi equipo por la radio que Egan se había quedado no me hubiese dado cuenta porque iba muy concentrado en lo mío".

En el plano personal, "lo más importante es que nosotros seguimos en la pelea" por el podio, al estar situado ahora a sólo once segundos del tercer puesto, que ocupa su compatriota Rigoberto Urán en una general que encabeza el esloveno Primoz Roglic, con Tadej Pogacar a 40 segundos.

López está a 1:45 del maillot amarillo cuando restan tres jornadas montañosas en los Alpes y la cronoscalada decisiva en la Planche des Belles Filles del sábado.

