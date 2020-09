01/10/2019 Soraya Arnelas cumple 38 en su mejor momentos profesional. MADRID, 13 (CHANCE) Si hay una cantante que nos enamora cada vez que coge un micrófono y se pone a cantar, esa es Soraya Arnelas. La artista tiene una profesionalidad dentro de sí que muestra siempre que se sube a un escenario y hace lo mejor que sabe hacer. Y es que este domingo, la cantante cumple 38 años y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja, en uno de los mejores momentos de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



Si hay una cantante que nos enamora cada vez que coge un micrófono y se pone a cantar, esa es Soraya Arnelas. La artista tiene una profesionalidad dentro de sí que muestra siempre que se sube a un escenario y hace lo mejor que sabe hacer. Y es que este domingo, la cantante cumple 38 años y lo hace con una sonrisa de oreja a oreja, en uno de los mejores momentos de su vida.



Soraya es una mujer muy activa en redes sociales y siempre está muy atenta a sus seguidores, contándoles su día a día y las cosas que hace para mantenerse en forma. Lo cierto es que mucho tenemos que envidiar de la cantante, ya que a sus 38 años luce una figura esbelta, conseguida por el cuidado personal que se tiene así misma.



Ella misma ha querido colgar una fotografía en el día de hoy, en el que muestra su look estrella para la celebración de su cumpleaños. Ha elegido un look color verde, un vestido que le sienta fabuloso y como peinado, ha elegido algo desenfadado y ondulado. Todo ello, con el siguiente mensaje:



"Muchi*simas GRACIAS a todos por vuestras felicitaciones!!!! Me siento muy querida!38 an*os en este 13 se septiembre!Al final me he rendido al verde esmeralda, al verde esperanza para recibir este nueva etapa ??Gracias a todos por compartir vuestro di*a a di*a conmigo! Somos un gran equipo !!OS QUIERO".