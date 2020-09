Sin Bernal ni Quintana, chances de podio en el Tour para Colombia se reducen a la mitad

Con cuatro ciclistas cafeteros entre los seis primeros de la general antes de comenzar la jornada del domingo en Lyon, Colombia soñaba con meter a varios de sus pedalistas en el podio de París, pero tras el hundimiento de Egan Bernal y Nairo Quintana en el Grand Colombier, las chances se reducen a la mitad.

Bernal y Quintana, junto a Rigoberto Urán y Miguel Ángel 'Supermán' López, afrontaban la primera etapa alpina con chances de podio, pero sólo los dos últimos parecen con posibilidades tras la criba que hizo el Grand Colombier.

En este largo puerto de 17 km (con un desnivel medio del 7,1% y rampas de casi el 12%), Quintana perdió 3:50 ante Tadej Pogacar, ganador de la etapa, y Primoz Roglic, líder de la carrera, y cae a la novena posición de la general, a 5:08 del esloveno.

Peor le fue a Bernal, que perdió 7:20 frente al dúo esloveno y sale incluso del Top-10 (es 13º a 8:25 del líder).

"He sufrido desde la primera subida, creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa de hoy", admitió Bernal, que no quiso justificar su rendimiento por la lesión de espalda sufrida antes del Tour.

"Obviamente no es la mejor forma de iniciar el Tour y he tenido dolor en todas las etapas, pero no me he quedado por eso. Hoy fue más el dolor de piernas que el dolor de espalda", explicó Bernal, que considera que el podio en París "no es una opción".

Por su parte, 'Supermán' López analizó: "Era una etapa con mucho desgaste y además llevamos ya quince días de competencia. Hemos tenido unos días anteriores también muy desgastadores y hoy más de uno lo ha pagado".

- Abandono de Higuita -

La jornada se puso ya en contra de los colombianos nada más abandonar Lyon: el campeón de Colombia Sergio Higuita se fue al suelo dos veces en los primeros kilómetros y tuvo que retirarse tras sufrir una fractura en la mano, a falta de confirmar el diagnóstico con radiografías.

También se cayó el ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los llamados a ayudar en la montaña a Bernal.

Pero ni Bernal ni Quintana habían dado buenas sensaciones en las últimas jornadas. El joven líder de Ineos, de 23 años, pese a mantenerse en el podio ala salida de la etapa de este domingo, ya había cedido segundos ante Roglic y Pogacar en las etapas que habían acabado en alto.

Y Quintana ya había avisado tras la etapa del sábado que aún estaba dolorido tras sufrir una caída el viernes: "No sé cómo va a responder el cuerpo", dijo el originario de Cómbita, de 30 años.

El ritmo impuesto por el Jumbo-Visma, el equipo del líder Primoz Roglic, en toda la jornada (en las primeras dos horas de carrera se corrieron casi 100 km) provocó que el pelotón de los favoritos (de no más de 35 unidades) llegara muy castigado al ascenso final del Grand Colombier.

Con una cadencia infernal de la locomotora amarilla y cinco compañeros acompañando al líder esloveno, los primeros damnificados entre los favoritos fueron, precisamente, Quintana y Bernal.

Ambos quedaron descolgados cuando quedaban aún más de 13 kilómetros para la cima y el camino hacia la meta se convirtió para los dos en un suplicio.

- Arrollados por la 'locomotora amarilla' -

Bernal no podía seguir siquiera el ritmo de sus compañeros Jonhatan Castroviejo y Michal Kwiatkowski y a falta de 4 minutos para la meta ya perdía cuatro minutos con respecto a Roglic, que rodaba a rueda de su compañero Tom Dumoulin, todo un ganador del Giro de Italia.

Quintana, con la ayuda del francés Warren Barguil, rodaba algo mejor, a unos dos minutos y medio del grupo del líder, en el que sí se mantenían Urán y 'Supermán' López, cuando faltaban aún las rampas más duras (de casi el 12%).

Pero las diferencias no hicieron sino aumentar en los kilómetros finales.

Quienes sí se mantienen en esa pelea son Urán, que entró a 18 segundos del ganador de la etapa y se coloca tercero en la general a 1:34 de Roglic, con once segundos de ventaja sobre 'Supermán' López, cuarto en el Grand Colombier.

Ambos son ahora la gran esperanza del ciclismo colombiano, aunque Urán aseguró que no siente llevar encima ese peso.

"Ese peso ya me lo quité hace cinco años", después de hacer dos podios consecutivos en el Giro de Italia (2013 y 2014) que le hicieron uno de los pedalistas más cotizados del pelotón, declaró a la llegada.

mcd/pm/dr