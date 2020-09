Rusos votan en las elecciones regionales empañadas por el envenenamiento de Navalni

EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Moscú, 13 sep (EFE).- Los rusos votaron hoy en unas elecciones regionales cruciales para el partido del Kremlin, Rusia Unida, vapuleado en las encuestas, y que quedaron empañadas por la ausencia del líder opositor, Alexéi Navalni, envenenado cuando hacía campaña en Siberia.

"Si Rusia Unida pierde la mayoría (en los parlamentos regionales), el poder de esos criminales se evaporará inmediatamente. Tenemos un plan para derrotarlos", aseguraba Navalni en un vídeo grabado en Novosibirsk, la capital siberiana, días antes de entrar en coma.

Más de 40 millones de rusos han sido convocados a votar en la mitad de las regiones del país,en elecciones a Parlamentos regionales o municipales, donde Rusia Unida no ha dejado de perder apoyos en los últimos años entre denuncias de corrupción y abuso de poder.

La votación ha sido considerada un gran ensayo para los comicios legislativos de 2021, por lo que la pérdida de bastiones regionales en la parte europea de Rusia y en Siberia sería un duro revés para el presidente ruso, Vladímir Putin, en sus planes de presentarse a la reelección en 2024 tras el referéndum constitucional.

LA SOMBRA DE NAVALNI

Navalni fue envenenado el 20 de agosto cuando se disponía a abandonar Tomsk, la ciudad universitaria por excelencia de Siberia, adonde viajó para exponer la corrupción de los altos funcionarios locales y apoyar a los candidatos opositores.

"Me reuní con Navalni el día antes de su envenenamiento. Estuvo tres días en la ciudad preparando las elecciones. Lo dejé en el hotel y no lo volví a ver", comentó a EFE Ksenia Fadéyeva, candidata opositora en Tomsk.

Fadéyeva cree que las autoridades decidieron eliminar al opositor debido a que los índices de popularidad del Kremlin no dejan de caer, la población no soporta más a Rusia Unida, la situación económica es insostenible y también por el precedente de las protestas antigubernamentales en Bielorrusia.

"Temen que si en Bielorrusia, un sistema aparentemente estable, hay una revolución, mañana puede ocurrir lo mismo en Rusia", señala.

Con todo, reconoce que aún no ha superado el "shock" de la noticia sobre el envenenamiento, aunque le tranquiliza el hecho de que fuera trasladado a una clínica en Alemania.

"Le habían atacado varias veces, pero nunca le había intentado matar", admite

VOTO INTELIGENTE

Con todo, asegura que el estado de salud de Navalni no ha repercutido negativamente en la campaña electoral de la oposición, ya que la estructura puesta en marcha por Navalni trabaja por si sola.

Es lo que se conoce como el "voto inteligente", es decir, apoyar al candidato que tenga más opciones de derrotar al representante de Rusia Unida, sea liberal, comunista, nacionalista o independiente.

"El voto inteligente se inventó porque el Kremlin no nos permite registrar un partido político. En la Rusia de Putin es imposible competir en un plano de igualdad", explica.

Hace un año en las elecciones municipales en Moscú, lastradas por las mayores protestas antigubernamentales en años, el voto inteligente otorgó a la oposición la mitad de los escaños en la asamblea local.

Además de Tomsk, Navalni confía en lograr un buen resultado en Novosibirsk, donde la oposición ha creado una coalición para desbancar al alcalde oficialista y arrebatar la mayoría en la asamblea regional.

"Nuestro objetivo mínimo es lograr crear una fracción parlamentaria y luchar contra la corrupción", comentó Daniel Markelov, candidato independiente, que se reunió con Navalni a mediados de agosto.

Considera que el Kremlin le tiene pavor al voto inteligente, ya que se ha convertido en un fenómeno muy popular en las ciudades mayores de 200.000 habitantes.

RUSIA UNIDA EN APRIETOS

Las elecciones son vitales para Rusia Unida, que intenta contrarrestar el malestar popular por la imparable caída del poder adquisitivo, la gestión del coronavirus a nivel local y el creciente desempleo a nivel local.

Según una reciente encuesta de Levada, sólo un 31 % de los rusos estaba dispuesto a votar al partido del Kremlin.

Como ocurriera con el referéndum constitucional, la comisión electoral extendió a tres días los comicios, medida que los observadores independientes consideran que convierte en más opaco el sistema de control del voto y del escrutinio, y lo hace más proclive a la manipulación.

"Las elecciones se celebrarán en el peor marco legal de los últimos 25 años", aseguró la organización Golos (Voto).

El partido liberal Yábloko, quien cree que los tres días permitieron a las autoridades movilizar a militares, funcionarios y pensionistas con diferentes prebendas, recurrió al Tribunal Supremo, pero éste rechazó la demanda.

Mientras, los diputados oficialistas denunciaron que el "voto inteligente" es una campaña financiada desde el exterior que busca desestabilizar la situación política en el país.

En vísperas de las elecciones, el Kremlin apadrinó la aparición de varios partidos minoritarios como "Nueva gente" y "Por la verdad" del escritor Zajar Prilepin, cuyo objetivo es recabar apoyos entre los más jóvenes, el granero electoral de Navalni.

PROTESTA EN LEJANO ORIENTE

Pero el descontento popular es cada vez mayor. El epicentro es la ciudad de Jabarovsk, en el Lejano Oriente, donde desde hace dos meses la población protesta activamente contra la detención del gobernador, Serguéi Furgal, acusado de asesinato un año después de desbancar al candidato oficialista.

"¡Fuera el zar!", gritaban en alusión a Putin los manifestantes que marcharon el sábado por el centro de la ciudad, que se encuentra cerca de la frontera con China.

Los manifestantes acusan al Kremlin de fabricar las acusaciones con motivos políticos después de que Furgal pusiera al descubierto "esquemas corruptos" entre la élite local.

"Su principal lema era no robar. Furgal era querido por la gente. Con él teníamos esperanzas de cambio. En un año las cosas mejoraron. Por eso, la gente salió tan indignada a la calle. Aquí nadie confía ni en Moscú ni en Rusia Unida", comentó a Efe Serguéi Naúmov, activista local.

Ignacio Ortega