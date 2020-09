Rusia.- Rusia advierte de que "no dejará sin respuesta" las posibles sanciones al país por el caso de Navalni

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Rusia ha advertido este domingo de que "no dejará sin respuesta" las posibles sanciones que se apliquen contra el país en relación con el caso del opositor Alexei Navalni, ingresado en Alemania tras supuestamente ser envenenado en territorio ruso.



"No podemos dejarlo sin respuesta", ha dicho el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha dicho que eso "sería incorrecto desde el punto de vista de las leyes de diplomacia", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



Asimismo, ha dicho que Moscú respondería porque "quisiera limitar los influjos negativos de diversas estructuras y estados occidentales, así como de un gran número de organizaciones que se presumen no gubernamentales, en los planes" de Rusia y sus aliados.



Lavrov ha manifestado además que el país está "acostumbrado a las sanciones" y ha agregado que "lamentablemente" durante los últimos años "los socios occidentales, entre ellos los miembros de la Unión Europea (UE), no son de fiar".



En este sentido, ha sostenido que el bloque "sacrifica sus intereses geoeconómicos y estratégicos en un presuroso deseo de no quedarse a la zaga de Estados Unidos en lo que llaman 'castigar a Rusia'", tal y como ha recogido la citada agencia.



"Debemos asegurarnos todas las opciones para no depender de los caprichos de la UE, si persevera en una postura negativa, destructiva, así como garantizarnos un desarrollo autónomo en cooperación con aquellos que están dispuestos a colaborar sobre una base de igualdad y respeto mutuo", ha zanjado.



Navalni, uno de los principales opositores al Kremlin, enfermó gravemente el 20 de agosto y fue posteriormente trasladado a Alemania, donde los médicos determinaron que había sido envenenado.



Sin embargo, las autoridades rusas han cuestionado la versión alemana del caso, que da por hecho la intoxicación intencionada, y quieren implicarse en las pesquisas. Moscú, reclama, entre otras cosas, que funcionarios rusos estén presentes durante las diligencias.



Los médicos del hospital Charité informaron el lunes de que el opositor había despertado del coma inducido y respondía a estímulos verbales, si bien han evitado especular sobre los posibles efectos que le habría dejado el agente nervioso Novichok.