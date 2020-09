Presidente Consejo Europeo advierte que la credibilidad de Londres está en juego

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. EFE/EPA/POOL / OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 13 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló este domingo que la "credibilidad internacional de la firma británica" está en juego ante el proyecto de ley del Gobierno de Boris Johnson que pretende revertir sus compromisos del acuerdo del Brexit respecto a la frontera irlandesa.

"Es momento de que el Gobierno británico asuma sus responsabilidades. La credibilidad internacional de la firma británica está en juego", escribió Michel en su cuenta de Twitter tras una llamada con el primer ministro irlandés, Micheal Martin.

El Gobierno de Boris Johnson ha presentado en el Parlamento el llamado proyecto de ley del Mercado Interno, cuya intención es, si es aprobado, poder modificar algunos de los compromisos adquiridos en el acuerdo de retirada alcanzado con la Unión Europea (UE) en 2019 y que dio paso al Brexit el pasado 31 de enero.

Ese proyecto, que será debatido este lunes en la Cámara de los Comunes (baja), ha inquietado a políticos británicos y a la UE, sobre todo porque busca modificar el mecanismo diseñado para evitar levantar una frontera física entre las dos Irlandas, con el objetivo de preservar la paz en Irlanda del Norte, en caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo comercial a finales de este año.

"El acuerdo de retirada (debe ser) implementado por completo, asegurar la paz y estabilidad en Irlanda y preservar la integridad del mercado único", apuntó el presidente del Consejo Europeo.

También el jefe negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, recalcó en sus redes sociales que el protocolo irlandés que Johnson quiere modificar "no es una amenaza a la integridad del Reino Unido", como ha aducido el Gobierno británico.

"Consensuamos este delicado compromiso con Boris Johnson y su Gobierno para proteger la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda. No hemos podido ser más claros sobre las consecuencias que tendrá el Brexit", dijo el negociador francés.

Barnier advirtió de que "ajustarse a los hechos es esencial" y ejemplificó que la UE "no se está negando" a incluir al Reino Unido en la lista de terceros países para la importación de alimentos, un extremo sobre el que el propio Johnson ha alertado en los últimos días.

"Para que un país sea incluido, (en la UE) necesitamos saber en profundidad cuáles son las reglas en ese país, incluyendo las de importaciones. El mismo proceso objetivo se aplica a todos los países en esa lista", explicó Barnier.

La Comisión Europea (CE) ha amenazado con recurrir a los mecanismos de arbitraje para resolver las disputas con Londres sobre el pacto del Brexit, aunque esperará hasta fin de mes para que el Gobierno británico retire la controvertida propuesta legislativa.