Pompeo expresa la preocupación de EE.UU. por los actos ilegales de Turquía

Nicosia, 12 sep (EFE).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó este sábado en Nicosia las preocupaciones de su Gobierno por los actos ilegales de Turquía en Mediterráneo Oriental y opinó que "la escalada de tensiones no llevan a ninguna solución".

Pompeo llegó a Chipre para una visita de pocas horas tras participar en Qatar en el inicio de las conversaciones de paz sobre Afganistán.

"Los países de la región deben resolver los desacuerdos, incluso los de seguridad, recursos energéticos y asuntos marítimos de manera diplomática y pacífica", sostuvo Pompeo en una comparecencia ante la prensa tras la reunión en la sede presidencial con el presidente chipriota, Nikos Anastasiadis, y el ministro de Exteriores, Nikos Jristodulidis.

Añadió que "el aumento de las tensiones militares no ayuda a nadie más que a los adversarios a quienes les gustaría ver una división en la unidad transatlántica".

El viaje de Pompeo fue calificado de repentino ya que las autoridades chipriotas fueron informadas tan solo el jueves por la noche y llega cuatro días después de la visita a Nicosia del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Pompeo en sus declaraciones hizo hincapié en que la cooperación en seguridad "es cada vez más importante en la zona".

"El Mediterráneo oriental tiene la capacidad de unir a muchos países y crear nuevos mercados a través de la energía. Los recursos energéticos se compartirán entre los grecochipriotas y los turcochipriotas", agregó en relación al problema de la Chipre dividida.

La cuestión de Chipre se remonta a 1974, año en el que el ejército de Turquía invadió y ocupó el norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado que buscaba la anexión de ese territorio a Grecia.

Turquía no reconoce a la República de Chipre y, sin embargo, es el único país que acepta la existencia de la República Turca del Norte de Chipre autoproclamada en como tal en 1983.

Pese a que Chipre es un miembro de la UE desde 2004, el Gobierno turco aseguró, en repetidas ocasiones, que no reconoce su existencia.

La Casa Blanca ya ha reiterado varias veces su posición de que Estados Unidos apuesta por una solución basada en "una federación de dos zonas y dos comunidades con igualdad política" para esta isla mediterránea.

Por su parte Anastasiadis dijo que su Gobierno apoya "plenamente la posición de Estados Unidos de que cualquier disputa en el Mediterráneo oriental debería resolverse mediante el diálogo y no a través de la diplomacia de cañoneras".

"Informé al secretario de Estado de nuestra disposición para la delimitación de nuestras zonas marítimas al norte y oeste de Chipre con Turquía, ya sea mediante negociaciones bilaterales o recurriendo a la Corte Internacional de Justicia", apuntó el presidente chipriota.