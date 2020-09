Perú.- La Defensoría del Pueblo advierte de que la moción de censura "debilita aún más la frágil institucionalidad"

26/03/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL AGENCIA ANDINA /PRESIDENCIA DE PERÚ



La Defensoría del Pueblo de Perú ha advertido que el proceso de moción de censura aprobado el viernes en el Congreso "debilitaría más nuestra frágil institucionalidad y pondría en riesgo los esfuerzos realizados para superar los efectos de esta pandemia".



"El enfrentamiento entre los poderes del Estado, no solo afecta el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sino también daña severamente el ejercicio de derechos fundamentales de millones de peruanas y peruanos", ha apuntado la Defensoría en un comunicado oficial.



Además, la Defensoría alerta de que "el país viene atravesando una crisis sanitaria sin precedentes", con más de 700.000 contagios y más de 30.000 decesos "además de innumerables afectaciones a los derechos humanos".



"El esfuerzo conjunto del Estado debe concentrarse en contener la expansión del virus, fortalecer nuestras capacidades de respuesta en el suministro de oxígeno y otros medicamentos, asegurar la disponibilidad de camas UCI, y organizarnos para asegurar una eventual distribución y aplicación segura de una vacuna contra la COVID-19", ha añadido.



En cuanto a las grabaciones de audio que involucran al presidente, Martín Vizcarra, en un caso de corrupción, la Defensoría ha defendido la necesidad de una "investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, con el fin de determinar las responsabilidades penales".



Además, ha argumentado que la vacancia por permanente incapacidad moral del presidente, como se denomina formalmente este tipo de moción de censura en Perú, es una figura cuya configuración y límites es aun materia de un extendido debate constitucional.



"Para la Defensoría del Pueblo, esta debe cumplir con criterios de objetividad, respetar las exigencias de un Estado constitucional de Derecho y el principio de gobernabilidad. Asimismo, si es utilizada para sancionar una conducta, el procedimiento para dicho fin debe someterse a estándares internacionales que obligan a respetar garantías procesales", ha argumentado.



"Por razones de fondo y forma, una aprobación de la vacancia presidencial, con la información conocida a la fecha, estaría fuera del marco constitucional. Generar mayor inestabilidad política en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, en un gobierno de salida y con un proceso electoral en marcha, no se alinea a los propósitos de nuestra Constitución Política", ha remachado.



Por todo ello, la Defensoría del Pueblo ha exigido al Congreso que se conduzca estrictamente por lo establecido en la Constitución Política y ejerza con responsabilidad y prudencia el mandato que le ha sido conferido, más aún, en un contexto de emergencia sanitaria.



Además, pide dejar a las Fuerzas Armadas al margen del proceso político. "Nuestra esta institución exige al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo no involucrar a las Fuerzas Armadas en la presente crisis. Corresponde a los representantes de ambos poderes del Estado resolver este conflicto a través de las instituciones que brinda la democracia y el Estado constitucional de Derecho", ha concluido.



El congresista Edgar Alarcón presentó este jueves ante el Pleno del Congreso de Perú unos audios en los que se escucha la voz del presidente coordinando una respuesta sobre el caso de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, investigado por la Fiscalía y el Congreso por presuntos contratos irregulares con el Ministerio de Cultura.



Las grabaciones propiciaron el viernes la apertura de un proceso de vacancia por incapacidad moral. La votación definitiva de la moción de censura está prevista para el próximo viernes, 18 de septiembre.