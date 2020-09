Perú.- Fujimori sale en defensa del Gobierno de Perú y dice que "no hay elementos suficientes" para la moción de censura

14/09/2020 La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha asegurado este domingo que "no existen elementos suficientes" para aprobar una moción de censura contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, por presunta corrupción. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha asegurado este domingo que "no existen elementos suficientes" para aprobar una moción de censura contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, por presunta corrupción.



Fujimori ha explicado que la disolución del Congreso o la moción de censura contra el presidente "son medidas extremas que se toman luego de haber agotado todos los caminos democráticos", y ha asegurado que "hasta hoy, no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios" para llevar a cabo ninguna de estas acciones.



Es por ello, ha dicho Fujimori, que su partido ha votado "mayoritariamente" en contra de llevar a trámite la moción de censura, presentada el pasado jueves por la cámara baja, tras la difusión de unos audios que presuntamente vincularían a Vizcarra con el caso del cantante Richard Cisneros, investigado por su contratación irregular en el Ministerio de Cultura.



"Fuerza Popular no retrocederá en su decisión de actuar con responsabilidad y enfrentando al populismo. Seguiremos en ese camino convencidos de que es lo que nuestro país necesita", ha dicho Fujimori a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.



Sin embargo, matiza, que "si en el camino aparecen otros elementos adicionales" que demuestren que esta medida "es indispensable", Fuerza Popular, ha anunciado, no dudará en apoyarla.



LOS AUDIOS



El pasado viernes, el Congreso admitió a trámite la moción de censura --con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones-- contra el presidente Vizcarra por incapacidad moral, que deberá ser votada el próximo 18 de septiembre, después de que se dieran a conocer tres audios en los que estaría dando indicaciones a unos funcionarios con respecto a la estrategia de defensa sobre las visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno.



Vizcarra indica que "lo que queda claro" es que la investigación involucra al Gobierno y marca que la estrategia "es salir de ella (de la investigación) todos en conjunto". Además, alude a las visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno, que podían comprobarse en una plataforma de acceso público donde se registran las acciones del Estado.



Las visitas del cantante a la sede del Ejecutivo se conocieron gracias a la prensa peruana y, en las grabaciones, se escucha a los participantes en la conversación comentar que deben señalar que las reuniones no se concretaron o se anularon.



RECURSO DEL GOBIERNO ANTE EL CONSTITUCIONAL



La ministra de Justicia de Perú, Ana Neyra, anunció un día después que el Consejo del Ministros había aprobado presentar una demanda de competencias con una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que determine cómo debe interpretarse el proceso de moción de censura.



Neyra explicó que el Gobierno considera que esta figura pretende ser imputada por el Parlamento "de manera equivocada e inconstitucional", ya que "el modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de gobierno".



La ministra indicó que pedirán que hasta que el Constitucional no resuelva la demanda "no se pueda avanzar con el trámite" de la moción de censura o, como se denomina en la ley peruana, vacancia por incapacidad.